Джонсон обвинил демократов в политических играх вокруг шатдауна в США - РИА Новости, 08.10.2025
19:52 08.10.2025
Джонсон обвинил демократов в политических играх вокруг шатдауна в США
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что демократы намеренно блокируют соглашение по бюджету, стремясь продемонстрировать... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
сша
нью-йорк (город)
майк джонсон
чак шумер
сша
нью-йорк (город)
в мире, сша, нью-йорк (город), майк джонсон, чак шумер
В мире, США, Нью-Йорк (город), Майк Джонсон, Чак Шумер
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Джонсон
Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что демократы намеренно блокируют соглашение по бюджету, стремясь продемонстрировать политическую борьбу внутри собственной партии.
Шатдаун федерального правительства в США наступил после того, как конгресс не успел утвердить пакет бюджетного финансирования до конца сентября.
"Они боятся марксистского крыла у себя в партии. Эти марксисты вот-вот изберут мэра Нью-Йорка - это штат Чака Шумера, и он в ужасе, что получит вызов от крайне левых. Я давно говорил, что Шумер - крайне левый политик, но для коммунистов он недостаточно левый, и теперь они идут за ним", - сказал Джонсон.
По его словам, демократы спровоцировали конфликт по вопросу, который вообще не связан с бюджетом, вместо того, чтобы поддержать временное финансирование для завершения работы над документом.
"Мы просто просили краткосрочную меру, чтобы конгресс смог закончить работу. Они отказались, потому что играют в политику, и настоящие американцы расплачиваются за это", - добавил Джонсон.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Майк ДжонсонЧак Шумер
 
 
