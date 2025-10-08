https://ria.ru/20251008/ssha-2047141353.html
Джонсон обвинил демократов в политических играх вокруг шатдауна в США
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что демократы намеренно блокируют соглашение по бюджету, стремясь продемонстрировать политическую борьбу внутри собственной партии.
Шатдаун федерального правительства в США
наступил после того, как конгресс не успел утвердить пакет бюджетного финансирования до конца сентября.
"Они боятся марксистского крыла у себя в партии. Эти марксисты вот-вот изберут мэра Нью-Йорка
- это штат Чака Шумера
, и он в ужасе, что получит вызов от крайне левых. Я давно говорил, что Шумер - крайне левый политик, но для коммунистов он недостаточно левый, и теперь они идут за ним", - сказал Джонсон
.
По его словам, демократы спровоцировали конфликт по вопросу, который вообще не связан с бюджетом, вместо того, чтобы поддержать временное финансирование для завершения работы над документом.
"Мы просто просили краткосрочную меру, чтобы конгресс смог закончить работу. Они отказались, потому что играют в политику, и настоящие американцы расплачиваются за это", - добавил Джонсон.