Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве - РИА Новости, 08.10.2025
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве
Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил о своей невиновности на слушаниях в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния), где ему были официально предъявлены... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:33:00+03:00
2025-10-08T17:33:00+03:00
2025-10-08T17:33:00+03:00
в мире
александрия
джеймс коми
фбр
александрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве
Вину не признает. Экс-глава ФБР Коми отрицает обвинения в лжесвидетельстве