Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве - РИА Новости, 08.10.2025
17:33 08.10.2025
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве
в мире
александрия
джеймс коми
фбр
александрия
в мире, александрия, джеймс коми, фбр
В мире, Александрия, Джеймс Коми, ФБР
Бывший глава ФБР Коми не признал вину по делу о лжесвидетельстве

Вину не признает. Экс-глава ФБР Коми отрицает обвинения в лжесвидетельстве

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил о своей невиновности на слушаниях в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния), где ему были официально предъявлены обвинения в даче ложных показаний конгрессу и воспрепятствовании расследованию дела о "российском вмешательстве".
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, защита Коми намерена добиваться отклонения обвинительного заключения, утверждая, что дело имеет "избирательный и политически мотивированный характер".
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Экс-сотрудника ФБР осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену
9 января, 05:47
 
В миреАлександрияДжеймс КомиФБР
 
 
