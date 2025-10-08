Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции в Портленде

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Движение "Антифа", признанное в США террористическим, пытается помешать операции американского правительства по "защите" Портленда, заявило министерство внутренней безопасности страны.
Ранее газета New York Post сообщала, что "Антифа" уже более 100 дней осаждает центр содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора Соединенных Штатов (ICE). Президент США Дональд Трамп 27 сентября объявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов ICE от "Антифа". После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жесткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в Портленд. Суд 5 октября временно заблокировал отправку нацгвардии в город до дальнейшего решения.
"Мы не позволим внутренним террористам ("Антифа" - ред.) помешать нам убрать худших из худших в Портленде", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.