Рейтинг@Mail.ru
Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции в Портленде - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 08.10.2025 (обновлено: 11:52 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/ssha-2047017082.html
Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции в Портленде
Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции в Портленде - РИА Новости, 08.10.2025
Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции в Портленде
Движение "Антифа", признанное в США террористическим, пытается помешать операции американского правительства по "защите" Портленда, заявило министерство... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:46:00+03:00
2025-10-08T11:52:00+03:00
в мире
портленд
сша
орегон
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20251001/politsija-2045627586.html
портленд
сша
орегон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, портленд, сша, орегон, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Портленд, США, Орегон, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции в Портленде

Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции США в Портленде

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Движение "Антифа", признанное в США террористическим, пытается помешать операции американского правительства по "защите" Портленда, заявило министерство внутренней безопасности страны.
Ранее газета New York Post сообщала, что "Антифа" уже более 100 дней осаждает центр содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора Соединенных Штатов (ICE). Президент США Дональд Трамп 27 сентября объявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов ICE от "Антифа". После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жесткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в Портленд. Суд 5 октября временно заблокировал отправку нацгвардии в город до дальнейшего решения.
"Мы не позволим внутренним террористам ("Антифа" - ред.) помешать нам убрать худших из худших в Портленде", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ: полиция проверяет связь "Антифа" с предполагаемыми взрывами в Мюнхене
1 октября, 14:18
 
В миреПортлендСШАОрегонДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала