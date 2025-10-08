Рейтинг@Mail.ru
"В проигрыше": в США испугались новых методов России на Украине
02:53 08.10.2025
"В проигрыше": в США испугались новых методов России на Украине
"В проигрыше": в США испугались новых методов России на Украине - РИА Новости, 08.10.2025
"В проигрыше": в США испугались новых методов России на Украине
США не готовы к тем методам войны с массовым использованием беспилотников, с помощью которых Россия ведет конфликт на Украине, с таким предупреждением выступил... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
сша
россия
украина
фрэнк роуз
барак обама
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, фрэнк роуз, барак обама
В мире, США, Россия, Украина, Фрэнк Роуз, Барак Обама
"В проигрыше": в США испугались новых методов России на Украине

Экс-сотрудник Белого дома Роуз: США не готовы к противостоянию российским БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета FPV-дронов
Боевая работа расчета FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета FPV-дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США не готовы к тем методам войны с массовым использованием беспилотников, с помощью которых Россия ведет конфликт на Украине, с таким предупреждением выступил в беседе с Daily Express Фрэнк Роуз, занимавший в администрации Барака Обамы должность помощника госсекретаря бюро по контролю за вооружениями.
Рои беспилотников, которые Россия начала использовать на Украине, вызывают серьезное беспокойство в США из-за невозможности противостоять им, отметил эксперт.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Вчера, 09:51
"Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами", — признался Роуз.
Эксперт добавил, что некоторые из этих роев беспилотников оснащены искусственным интеллектом. По его мнению, если США не начнут модернизацию своих БПЛА, то в конечном итоге потерпят неудачу в противостоянии с Россией.
В сентябре президент оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони заявил порталу Axios, что США отстают от Китая и России в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением БПЛА, распространение дронов изменило правила игры для американской армии.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА
Вчера, 08:23
 
