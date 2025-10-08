"В проигрыше": в США испугались новых методов России на Украине

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США не готовы к тем методам войны с массовым использованием беспилотников, с помощью которых Россия ведет конфликт на Украине, с таким предупреждением выступил в беседе с Daily Express Фрэнк Роуз, занимавший в администрации Барака Обамы должность помощника госсекретаря бюро по контролю за вооружениями.
"Эти рои беспилотников фундаментально меняют методы ведения войны, и мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами", — признался Роуз.
Эксперт добавил, что некоторые из этих роев беспилотников оснащены искусственным интеллектом. По его мнению, если США не начнут модернизацию своих БПЛА, то в конечном итоге потерпят неудачу в противостоянии с Россией.
В сентябре президент оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони заявил порталу Axios, что США отстают от Китая и России в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением БПЛА, распространение дронов изменило правила игры для американской армии.