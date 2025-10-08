https://ria.ru/20251008/sroki-2046985940.html
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян - РИА Новости, 08.10.2025
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян
Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:53:00+03:00
2025-10-08T08:53:00+03:00
2025-10-08T08:53:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
https://ria.ru/20251008/monety-2046977656.html
https://ria.ru/20250611/stavka-2022285931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян
Самыми популярными сроками вкладов у россиян стали депозиты до шести месяцев
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".
"По статистике данных о клиентской активности на "Финуслугах", в сентябре на долю трехмесячных вкладов пришлось 61,2% открытых вкладов (-2 процентных пункта к августу 2025 года). Вклады со сроком на три месяца остались лидерами по спросу", - привели в сообщении данные по топ-20 крупнейших банков РФ
.
Также сообщается, что вырос интерес к полугодовым вкладам: в крупных банках их доля увеличилась на 4,3 процентного пункта, до 21,6%, кроме того, доля одномесячных вкладов превысила 12,2% (+0,6 процентного пункта).
Доля годовых вкладов в сентябре в то же время снизилась с 4 до 3%.
"Число открытых вкладов в сентябре 2025 года выросло на 18% в годовом выражении. Средняя ставка, по которой были в сентябре размещены вклады на "Финуслугах", составила 18,11%, что более чем на 1 процентный пункт выше ключевой и почти на 3-4 процентных пункта выше средней ставки по краткосрочным вкладам в топ-20", - также сообщает финансовый маркетплейс.