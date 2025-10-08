Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян - РИА Новости, 08.10.2025
08:53 08.10.2025
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян - РИА Новости, 08.10.2025
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян
Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести... РИА Новости, 08.10.2025
экономика, россия
Экономика, Россия
Названы самые популярные сроки банковских вкладов у россиян

Самыми популярными сроками вкладов у россиян стали депозиты до шести месяцев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Надпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наиболее популярными сроками для открытия вкладов у россиян в топ-20 крупнейших банках по объему средств населения в сентябре стали депозиты от одного до шести месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".
"По статистике данных о клиентской активности на "Финуслугах", в сентябре на долю трехмесячных вкладов пришлось 61,2% открытых вкладов (-2 процентных пункта к августу 2025 года). Вклады со сроком на три месяца остались лидерами по спросу", - привели в сообщении данные по топ-20 крупнейших банков РФ.
Монеты номиналом один рубль
Россияне в рамках "Монетной недели" обменяли в банках монеты
06:49
06:49
Также сообщается, что вырос интерес к полугодовым вкладам: в крупных банках их доля увеличилась на 4,3 процентного пункта, до 21,6%, кроме того, доля одномесячных вкладов превысила 12,2% (+0,6 процентного пункта).
Доля годовых вкладов в сентябре в то же время снизилась с 4 до 3%.
"Число открытых вкладов в сентябре 2025 года выросло на 18% в годовом выражении. Средняя ставка, по которой были в сентябре размещены вклады на "Финуслугах", составила 18,11%, что более чем на 1 процентный пункт выше ключевой и почти на 3-4 процентных пункта выше средней ставки по краткосрочным вкладам в топ-20", - также сообщает финансовый маркетплейс.
Сотрудница в операционном зале банка
Средняя ставка по годовым вкладам опустилась ниже 18 процентов
11 июня, 16:08
11 июня, 16:08
 
