В Омской области женщина получила шесть лет тюрьмы за избиение сына

"Женщина признана виновной по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Вину в совершении преступления она признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.