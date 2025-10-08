Рейтинг@Mail.ru
14:24 08.10.2025
В Омской области женщина получила шесть лет тюрьмы за избиение сына
В Омской области женщина получила шесть лет тюрьмы за избиение сына
происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
В Омской области женщина получила шесть лет тюрьмы за избиение сына

Жительница Омской области получила 6 лет колонии за избиение 11-месячного сына

ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Жительница Кормиловского района Омской области приговорена к шести годам колонии за жестокое избиение 11-месячного сына, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление произошло днем 12 января, 19-летняя жительница села Юрьево нанесла 11-месячному сыну не менее трех ударов ногой по телу. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области девушка избила ребенка после того, как тот открыл печку и замарался сажей. В итоге мальчик получил переломы ребер и травмы внутренних органов.
"Женщина признана виновной по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Вину в совершении преступления она признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее молодая мать уже привлекалась к административной ответственности по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию детей".
