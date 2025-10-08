Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали командира спецназа ВСУ, занимавшегося пропагандой - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 08.10.2025 (обновлено: 13:39 08.10.2025)
ВС России ликвидировали командира спецназа ВСУ, занимавшегося пропагандой
ВС России ликвидировали командира спецназа ВСУ, занимавшегося пропагандой
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сумская область
ВС РФ ликвидировали командира спецназа ВСУ, пытавшегося вербовать россиян

© Фото : соцсетиЛеонид Семенюк
Леонид Семенюк - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : соцсети
Леонид Семенюк. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Сумской области ликвидировали командира украинского спецназа, который пытался вербовать российских пленных и снимал пропагандистские видео, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумской области в районе Садков ликвидирован командир группы 140-го центра сил специальных операций Украины капитан Семенюк Леонид Александрович (позывной — Флип), 14 мая 1994 года рождения, из Ковеля Волынской области", — сказал собеседник агентства.
О Семенюке известно, что он занимался съемкой пропагандистских видеороликов и пытался вербовать российских пленных в легион "Свобода России"*, добавили в силовых структурах.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
