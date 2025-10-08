https://ria.ru/20251008/spetsnaz-2046984999.html
ВС России ликвидировали командира спецназа ВСУ, занимавшегося пропагандой
ВС России ликвидировали командира спецназа ВСУ, занимавшегося пропагандой - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России ликвидировали командира спецназа ВСУ, занимавшегося пропагандой
В Сумской области ликвидировали командира украинского спецназа, который пытался вербовать российских пленных и снимал пропагандистские видео, сообщили РИА... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:45:00+03:00
2025-10-08T08:45:00+03:00
2025-10-08T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сумская область
ВС РФ ликвидировали командира спецназа ВСУ, пытавшегося вербовать россиян
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Сумской области ликвидировали командира украинского спецназа, который пытался вербовать российских пленных и снимал пропагандистские видео, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумской области
в районе Садков ликвидирован командир группы 140-го центра сил специальных операций Украины
капитан Семенюк Леонид Александрович (позывной — Флип), 14 мая 1994 года рождения, из Ковеля Волынской области", — сказал собеседник агентства.
О Семенюке известно, что он занимался съемкой пропагандистских видеороликов и пытался вербовать российских пленных в легион "Свобода России"*, добавили в силовых структурах.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область
, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.
* Террористическая организация, запрещенная в России.