Рейтинг@Mail.ru
Парламентарии Союзного государства обсудили культурные проекты - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:51 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/soyuz-2047141163.html
Парламентарии Союзного государства обсудили культурные проекты
Парламентарии Союзного государства обсудили культурные проекты - РИА Новости, 08.10.2025
Парламентарии Союзного государства обсудили культурные проекты
Вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства обсудили в Гомеле на заседании комиссии Парламентского Собрания (ПС) по культуре парламентарии Беларуси и... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:51:00+03:00
2025-10-08T19:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
гомель
николай бурляев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941715517_300:226:2965:1725_1920x0_80_0_0_00520be70aebf9b8c7511f9c4a614aff.jpg
https://ria.ru/20251007/elektrorynok-2046828244.html
https://ria.ru/20251008/vgik-2047139280.html
россия
белоруссия
гомель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941715517_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0ffd72b383ae4d63c0aa5a7b9ea97030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, гомель, николай бурляев, снг
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Гомель, Николай Бурляев, СНГ
Парламентарии Союзного государства обсудили культурные проекты

Парламентарии Беларуси и России обсудили вопросы по культуры в Гомеле

© iStock.com / Ekaterina LoginovaДом правительства Республики Беларусь
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства обсудили в Гомеле на заседании комиссии Парламентского Собрания (ПС) по культуре парламентарии Беларуси и России, сообщает Sputnik.
В СГ необходимо назначить ответственных за ведение проектов – с таким предложением выступил председатель комиссии, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Он выразил озабоченность тем, что из 29 предложенных и одобренных Комиссией Парламентского Собрания по культуре проектов в работе сейчас только четыре.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Минск и Москва согласуют правила формирования общего электрорынка
7 октября, 13:57
"Я человек творческий и не привык к бюрократическим препятствиям, с которыми сталкиваются творческие люди в кабинетах. Из-за какого-то пункта отправляют проект на доработку, а некоторые вообще ставят на паузу. Из 29 предложенных нами проектов уже 25 отпадают по тем или иным причинам. Вы поставьте человека в министерствах Беларуси и России, который возьмет эти процессы на контроль и будет отвечать за их реализацию", – сказал Бурляев.
Он поинтересовался, кто тормозит проект с созданием молодежного союзного хора.
"В РФ подготовили проект, но получили отрицательное заключение с белорусской стороны", – ответил один из участников собрания.
Представитель от Беларуси пообещал разобраться с этим вопросом.
Поинтересовался Бурляев и судьбой 30 мини-фильмов о реальных героях СВО. Белорусская и российская стороны должны были подготовить по 15 короткометражек, однако к реализации проекта так и не приступили – документы "зависли" в кабинетах чиновников.
"Проект по мини-фильмам тоже зависает, опять нужно что-то дорабатывать. Получается, на 2026 год уже не успеваем, так дело не пойдет", – обратился к присутствующим председатель комиссии.
Поговорили и о перспективных проектах, которые показывают хорошие результаты из года в год. В их числе – Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", бюджет которого планируют расширить, а конкурсную программу – разнообразить джазом. Продолжит свою работу культурно-образовательный проект "Поезд Памяти": старшеклассники из Беларуси, России и стран СНГ вновь отправятся в путешествие по городам Союзного государства. Также будет организован туристический слет СГ и, уже по традиции, проведен ряд мероприятий в рамках Дней Союзного государства.
Член Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Германова предложила показывать во всех крупных городах России и Беларуси концерт-реквием "Каждый третий" о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, который прошел на сцене Кремлевского дворца. С ее слов, Минобороны выступило с инициативой показывать в электронном виде этот концерт в воинских частях.
"В целом работа идет динамично и единодушно. Все члены комиссии от России и Беларуси едины в продвижении традиционных, духовных и нравственных ценностей. Мы практически один народ, и они у нас одинаковые", – подытожил Бурляев.
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Беларусь заинтересована в обучении своих студентов во ВГИКе
Вчера, 19:42
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияГомельНиколай БурляевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала