Парламентарии Союзного государства обсудили культурные проекты

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства обсудили в Гомеле на заседании комиссии Парламентского Собрания (ПС) по культуре парламентарии Беларуси и России, сообщает Sputnik

В СГ необходимо назначить ответственных за ведение проектов – с таким предложением выступил председатель комиссии, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Он выразил озабоченность тем, что из 29 предложенных и одобренных Комиссией Парламентского Собрания по культуре проектов в работе сейчас только четыре.

"Я человек творческий и не привык к бюрократическим препятствиям, с которыми сталкиваются творческие люди в кабинетах. Из-за какого-то пункта отправляют проект на доработку, а некоторые вообще ставят на паузу. Из 29 предложенных нами проектов уже 25 отпадают по тем или иным причинам. Вы поставьте человека в министерствах Беларуси и России, который возьмет эти процессы на контроль и будет отвечать за их реализацию", – сказал Бурляев.

Он поинтересовался, кто тормозит проект с созданием молодежного союзного хора.

"В РФ подготовили проект, но получили отрицательное заключение с белорусской стороны", – ответил один из участников собрания.

Представитель от Беларуси пообещал разобраться с этим вопросом.

Поинтересовался Бурляев и судьбой 30 мини-фильмов о реальных героях СВО. Белорусская и российская стороны должны были подготовить по 15 короткометражек, однако к реализации проекта так и не приступили – документы "зависли" в кабинетах чиновников.

"Проект по мини-фильмам тоже зависает, опять нужно что-то дорабатывать. Получается, на 2026 год уже не успеваем, так дело не пойдет", – обратился к присутствующим председатель комиссии.

Поговорили и о перспективных проектах, которые показывают хорошие результаты из года в год. В их числе – Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", бюджет которого планируют расширить, а конкурсную программу – разнообразить джазом. Продолжит свою работу культурно-образовательный проект "Поезд Памяти": старшеклассники из Беларуси, России и стран СНГ вновь отправятся в путешествие по городам Союзного государства. Также будет организован туристический слет СГ и, уже по традиции, проведен ряд мероприятий в рамках Дней Союзного государства.

Член Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Германова предложила показывать во всех крупных городах России и Беларуси концерт-реквием "Каждый третий" о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, который прошел на сцене Кремлевского дворца. С ее слов, Минобороны выступило с инициативой показывать в электронном виде этот концерт в воинских частях.