Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что удалила с платформы YouTube интервью с музыкантом, блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым, так как Роскомнадзор обнаружил в нем признаки ЛГБТ-пропаганды* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).