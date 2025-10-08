https://ria.ru/20251008/sobchak-2047105221.html
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым - РИА Новости, 08.10.2025
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым
Журналистка Ксения Собчак сообщила, что удалила с платформы YouTube интервью с музыкантом, блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым, так как Роскомнадзор... РИА Новости, 08.10.2025
россия
