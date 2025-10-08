Рейтинг@Mail.ru
17:22 08.10.2025
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым
ксения собчак
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия, ксения собчак, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым

Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за предписания РКН

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сообщила, что удалила с платформы YouTube интервью с музыкантом, блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым, так как Роскомнадзор обнаружил в нем признаки ЛГБТ-пропаганды* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
"Ну что, дорогие зрители "Осторожно: Собчак". Мы вынуждены удалить выпуск с ютуба с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки ЛГБТ-пропаганды*", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Также в посте Собчак извинилась перед героем интервью и зрителями за удаление публикации.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Рэпер Macan отправится на срочную службу
Рэпер Macan отправится на срочную службу
6 октября, 20:19
 
