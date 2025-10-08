Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США задерживается публикация стратегии нацобороны из-за шатдауна - РИА Новости, 08.10.2025
10:32 08.10.2025
СМИ: в США задерживается публикация стратегии нацобороны из-за шатдауна
Публикация стратегий нацобороны и глобальной расстановки сил американского Пентагона задерживается из-за шатдауна и разногласий по поводу содержания документов, РИА Новости, 08.10.2025
в мире, сша, министерство обороны сша, politico
В мире, США, Министерство обороны США, Politico
СМИ: в США задерживается публикация стратегии нацобороны из-за шатдауна

Politico: публикация стратегии расстановки сил США задерживается из-за шатдауна

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Публикация стратегий нацобороны и глобальной расстановки сил американского Пентагона задерживается из-за шатдауна и разногласий по поводу содержания документов, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.
В конце августа японская газета "Никкэй" сообщала, что окончательный проект стратегии национальной обороны Пентагона за 2025 год основан, среди прочего, на февральской речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
"Выпуск отчетов, который изначально ожидался в августе, был отложен на октябрь... Теперь они могут и в этом месяце не выйти из-за правительственного шатдауна и продолжающихся разногласий по поводу окончательных проектов документов", - говорится в публикации.
Отмечается, что проект стратегии национальной обороны вызвал нарекания со стороны комитета начальников штабов и региональных командиров, которым не понравились предложения заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ
6 октября, 09:25
 
