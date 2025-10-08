СМИ: в США задерживается публикация стратегии нацобороны из-за шатдауна

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Публикация стратегий нацобороны и глобальной расстановки сил американского Пентагона задерживается из-за шатдауна и разногласий по поводу содержания документов, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.

В конце августа японская газета "Никкэй" сообщала, что окончательный проект стратегии национальной обороны Пентагона за 2025 год основан, среди прочего, на февральской речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Выпуск отчетов, который изначально ожидался в августе, был отложен на октябрь... Теперь они могут и в этом месяце не выйти из-за правительственного шатдауна и продолжающихся разногласий по поводу окончательных проектов документов", - говорится в публикации.

Отмечается, что проект стратегии национальной обороны вызвал нарекания со стороны комитета начальников штабов и региональных командиров, которым не понравились предложения заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.