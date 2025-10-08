https://ria.ru/20251008/slyusar-2047120966.html
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет - РИА Новости, 08.10.2025
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
Дефицита продовольствия в Ростовской области в этом году не будет несмотря на неурожай, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь на открывшейся в среду российской РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:28:00+03:00
2025-10-08T18:28:00+03:00
2025-10-08T18:46:00+03:00
ростовская область
ростовская область
москва
россия
юрий слюсарь
дмитрий патрушев
оксана лут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866304315_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_4db02949ff94e044fd2f0ef1905bfeee.jpg
https://ria.ru/20251007/samoupravleniya-2046882484.html
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046719555.html
ростовская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866304315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb7240fbb47ca9fa5070e75873acde0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, москва, россия, юрий слюсарь , дмитрий патрушев, оксана лут
Ростовская область , Ростовская область, Москва, Россия, Юрий Слюсарь , Дмитрий Патрушев, Оксана Лут
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
Слюсарь: дефицита продовольствия в Ростовской области в этом году не будет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Дефицита продовольствия в Ростовской области в этом году не будет несмотря на неурожай, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь на открывшейся в среду российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.
По данным властей, из-за аномальной погоды в области в этом году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.
Слюсарь подчеркнул, что, вопреки всем трудностям и капризам погоды, АПК остается одним из флагманов экономики региона.
"Несмотря на некоторое снижение объемов сельхозпроизводства в этом году, дефицита продовольствия в Ростовской области не будет", - сказал он, отметив, что сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится.
Глава региона обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут реализацию уже принятых решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости хозяйств области. Кроме того, он представил федеральным руководителям проекты, с которыми регион приехал на аграрную выставку, в частности, инновационные предприятия по глубокой переработке зерна.
В качестве примера он привел проект нового высокотехнологичного производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы "Амирост" в Азове, а также проекты компаний "Амилко" и "ДонБиоТех". Общий объем инвестиций в эти три комплекса достигает почти 73 миллиарда рублей.
XXVII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2025" проходит в Москве с 8 по 11 октября. Коллективная экспозиция Ростовской области площадью 112 квадратных метров объединила около 50 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Основной акцент в экспозиции сделан на биотехнологии.