Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
Ростовская область
Ростовская область
 
18:28 08.10.2025 (обновлено: 18:46 08.10.2025)
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет - РИА Новости, 08.10.2025
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
Дефицита продовольствия в Ростовской области в этом году не будет несмотря на неурожай, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь на открывшейся в среду российской РИА Новости, 08.10.2025
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет

Слюсарь: дефицита продовольствия в Ростовской области в этом году не будет

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Выращивание салата
Выращивание салата - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Выращивание салата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Дефицита продовольствия в Ростовской области в этом году не будет несмотря на неурожай, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь на открывшейся в среду российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.
По данным властей, из-за аномальной погоды в области в этом году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.
Слюсарь подчеркнул, что, вопреки всем трудностям и капризам погоды, АПК остается одним из флагманов экономики региона.
"Несмотря на некоторое снижение объемов сельхозпроизводства в этом году, дефицита продовольствия в Ростовской области не будет", - сказал он, отметив, что сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится.
Глава региона обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут реализацию уже принятых решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости хозяйств области. Кроме того, он представил федеральным руководителям проекты, с которыми регион приехал на аграрную выставку, в частности, инновационные предприятия по глубокой переработке зерна.
В качестве примера он привел проект нового высокотехнологичного производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы "Амирост" в Азове, а также проекты компаний "Амилко" и "ДонБиоТех". Общий объем инвестиций в эти три комплекса достигает почти 73 миллиарда рублей.
XXVII Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2025" проходит в Москве с 8 по 11 октября. Коллективная экспозиция Ростовской области площадью 112 квадратных метров объединила около 50 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Основной акцент в экспозиции сделан на биотехнологии.
Ростовская область, Москва, Россия, Юрий Слюсарь, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут
 
 
