Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Дефицита продовольствия в Ростовской области в этом году не будет несмотря на неурожай, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь на открывшейся в среду российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.

По данным властей, из-за аномальной погоды в области в этом году пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.

Слюсарь подчеркнул, что, вопреки всем трудностям и капризам погоды, АПК остается одним из флагманов экономики региона.

"Несмотря на некоторое снижение объемов сельхозпроизводства в этом году, дефицита продовольствия в Ростовской области не будет", - сказал он, отметив, что сложившаяся система потребления и обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий области не нарушится.

Глава региона обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут реализацию уже принятых решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости хозяйств области. Кроме того, он представил федеральным руководителям проекты, с которыми регион приехал на аграрную выставку, в частности, инновационные предприятия по глубокой переработке зерна.

В качестве примера он привел проект нового высокотехнологичного производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы "Амирост" в Азове, а также проекты компаний "Амилко" и "ДонБиоТех". Общий объем инвестиций в эти три комплекса достигает почти 73 миллиарда рублей.