Тарас Скворцов: важно правильно регулировать продукты необанков

СОЧИ, 8 окт – РИА Новости. Важно правильно регулировать продукты необанков; так, если рассрочка по факту является кредитом, то ее нужно регулировать соответствующим образом, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

Это заявление он сделал на сессии "Банки будущего" форума инновационных финансовых технологий "Финополис", который сейчас проходит в Сочи . На сессии обсудили перспективы необанков, созданных маркетплейсами, и классических банков, а также потенциальные выгоды потребителя от их конкуренции.

"Финансовые сервисы проистекают из конкретных потребностей людей. Человек берет кредит, чтобы что-то купить, отремонтировать, отдохнуть и так далее. Вклад открывает, чтобы накопить. Любой денежный перевод тоже закрывает определенную потребность", - отметил топ-менеджер Сбера , слова которого приводит пресс-служба банка.

Он добавил, что в приложение Сбера интегрированы и нефинансовые сервисы.

Скворцов объяснил, что сейчас это делать проще, чем раньше, в связи с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, ИИ-агентов и интеграции через API . При этом в мире уже есть сервисы, которые позволяют совершать покупки прямо в чат-боте нейросети.

Что касается необанков, здесь важно правильно регулировать их продукты, считает Скворцов. Если рассрочка по факту является кредитом, то ее нужно регулировать соответствующим образом. Еще один аспект — привлечение клиентов.

"Для классического банка самый сложный этап — набор клиентской базы. Это очень дорого и трудно. Необанки быстро прошли этот путь за счет ценовой дискриминации по принципу оплаты. Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание", - считает топ-менеджер Сбера.

Он также отметил, что классические банки во всем мире зарабатывают в основном на управлении рисками. Они принимают на себя огромные риски: процентные, кредитные, валютные, модельные и другие. А необанки пока только начинают проходить эту стадию.

"В слове "необанки" букву "О" еще надо заслужить", — заметил Скворцов.

А, отвечая на вопрос о будущем классических и необанков, подчеркнул, что Сбер всегда выступает за конкуренцию.