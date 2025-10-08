Рейтинг@Mail.ru
Тарас Скворцов: важно правильно регулировать продукты необанков - РИА Новости, 08.10.2025
21:56 08.10.2025
Тарас Скворцов: важно правильно регулировать продукты необанков
Тарас Скворцов: важно правильно регулировать продукты необанков - РИА Новости, 08.10.2025
Тарас Скворцов: важно правильно регулировать продукты необанков
Важно правильно регулировать продукты необанков; так, если рассрочка по факту является кредитом, то ее нужно регулировать соответствующим образом, заявил... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:56:00+03:00
2025-10-08T21:56:00+03:00
сочи
сбер
сбербанк россии
сочи
2025
Тарас Скворцов: важно правильно регулировать продукты необанков

© Пресс-служба СбераСессия "Банки будущего" форума инновационных финансовых технологий "Финополис" в Сочи
СОЧИ, 8 окт – РИА Новости. Важно правильно регулировать продукты необанков; так, если рассрочка по факту является кредитом, то ее нужно регулировать соответствующим образом, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.
Это заявление он сделал на сессии "Банки будущего" форума инновационных финансовых технологий "Финополис", который сейчас проходит в Сочи. На сессии обсудили перспективы необанков, созданных маркетплейсами, и классических банков, а также потенциальные выгоды потребителя от их конкуренции.
"Финансовые сервисы проистекают из конкретных потребностей людей. Человек берет кредит, чтобы что-то купить, отремонтировать, отдохнуть и так далее. Вклад открывает, чтобы накопить. Любой денежный перевод тоже закрывает определенную потребность", - отметил топ-менеджер Сбера, слова которого приводит пресс-служба банка.
Он добавил, что в приложение Сбера интегрированы и нефинансовые сервисы.
Скворцов объяснил, что сейчас это делать проще, чем раньше, в связи с активным развитием генеративного искусственного интеллекта, ИИ-агентов и интеграции через API. При этом в мире уже есть сервисы, которые позволяют совершать покупки прямо в чат-боте нейросети.
Что касается необанков, здесь важно правильно регулировать их продукты, считает Скворцов. Если рассрочка по факту является кредитом, то ее нужно регулировать соответствующим образом. Еще один аспект — привлечение клиентов.
"Для классического банка самый сложный этап — набор клиентской базы. Это очень дорого и трудно. Необанки быстро прошли этот путь за счет ценовой дискриминации по принципу оплаты. Если оплачивать товар на маркетплейсе картой необанка этого маркетплейса, то такой товар для покупателя становится дешевле, чем при оплате картой любого другого банка. Думаю, регулятор должен обратить на это внимание", - считает топ-менеджер Сбера.
Он также отметил, что классические банки во всем мире зарабатывают в основном на управлении рисками. Они принимают на себя огромные риски: процентные, кредитные, валютные, модельные и другие. А необанки пока только начинают проходить эту стадию.
"В слове "необанки" букву "О" еще надо заслужить", — заметил Скворцов.
А, отвечая на вопрос о будущем классических и необанков, подчеркнул, что Сбер всегда выступает за конкуренцию.
"Когда конкуренты показывают хорошие результаты, мы быстрее развиваемся. Чем нам тяжелее, тем нам лучше, тем сильнее мы становимся. Хорошо, если коллеги смогут придумать новые сервисы для клиентов, которые торгуют у них на маркетплейсах, и для физлиц, которые там покупают. Мы будем внимательно за ними смотреть и стараться сделать еще лучше. Конкуренция только помогает рынку", - резюмировал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.
 
