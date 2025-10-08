Рейтинг@Mail.ru
Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
16:42 08.10.2025
Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
Расширенный неонатальный скрининг провели более 50 тысячам новорожденных в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 08.10.2025
2025
московская область (подмосковье), новорожденные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), новорожденные
Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

Свыше 50 тысяч младенцев прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Новорожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Расширенный неонатальный скрининг провели более 50 тысячам новорожденных в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Это исследование позволяет проверить младенца на 36 наследственных заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию.
"Благодаря расширенному неонатальному скринингу мы можем своевременно выявлять тяжелые заболевания и начинать необходимое лечение и диспансерное наблюдение", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства отметил, что у 58 детей из прошедших обследование были выявлены различные генетические патологии, что позволило своевременно начать необходимое лечение и установить диспансерное наблюдение.
Скрининг проводится в первые дни жизни путем забора крови из пятки новорожденного. При обнаружении отклонений в анализах с родителями связывается специалист медицинского учреждения для консультации и определения дальнейших действий. Для получения дополнительной информации о системе родовспоможения в регионе доступен портал "Стань мамой в Подмосковье", а также единый колл-центр по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03, который работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Родители пеленают новорожденного
Почти 2,9 тысячи наборов для новорожденного выдали в Подмосковье
9 сентября, 12:25
 
Новости Подмосковья
 
 
