Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новорожденные
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Расширенный неонатальный скрининг провели более 50 тысячам новорожденных в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Это исследование позволяет проверить младенца на 36 наследственных заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию.
"Благодаря расширенному неонатальному скринингу мы можем своевременно выявлять тяжелые заболевания и начинать необходимое лечение и диспансерное наблюдение", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства отметил, что у 58 детей из прошедших обследование были выявлены различные генетические патологии, что позволило своевременно начать необходимое лечение и установить диспансерное наблюдение.
Скрининг проводится в первые дни жизни путем забора крови из пятки новорожденного. При обнаружении отклонений в анализах с родителями связывается специалист медицинского учреждения для консультации и определения дальнейших действий. Для получения дополнительной информации о системе родовспоможения в регионе доступен портал "Стань мамой в Подмосковье", а также единый колл-центр по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03, который работает ежедневно с 8:00 до 20:00.