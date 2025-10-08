Более 50 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Расширенный неонатальный скрининг провели более 50 тысячам новорожденных в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Это исследование позволяет проверить младенца на 36 наследственных заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию.

"Благодаря расширенному неонатальному скринингу мы можем своевременно выявлять тяжелые заболевания и начинать необходимое лечение и диспансерное наблюдение", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства отметил, что у 58 детей из прошедших обследование были выявлены различные генетические патологии, что позволило своевременно начать необходимое лечение и установить диспансерное наблюдение.