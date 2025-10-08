Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске загорелся склад
13:54 08.10.2025
В Новосибирске загорелся склад
В Новосибирске загорелся склад - РИА Новости, 08.10.2025
В Новосибирске загорелся склад
Торгово-производственный склад загорелся в Новосибирске, к тушению привлечены более 70 человек, вызван пожарный поезд, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.10.2025
происшествия, новосибирск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске загорелся склад

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Торгово-производственный склад загорелся в Новосибирске, к тушению привлечены более 70 человек, вызван пожарный поезд, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожарные МЧС России ликвидируют пожар в складском здании в Новосибирске. Поступило сообщение о пожаре на складе по улице Сибиряков-Гвардейцев. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание в торгово-производственном складе, площадь пожара уточняется. К тушению привлечено более 70 человек и 23 единицы техники. На место следует пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Пожар - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Екатеринбурге потушили пожар на мебельном складе
Вчера, 00:22
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
