В Новосибирске загорелся склад
В Новосибирске загорелся склад - РИА Новости, 08.10.2025
В Новосибирске загорелся склад
Торгово-производственный склад загорелся в Новосибирске, к тушению привлечены более 70 человек, вызван пожарный поезд, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.10.2025
В Новосибирске загорелся склад
