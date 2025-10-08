https://ria.ru/20251008/skidki-2046962404.html
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины
Автодилеры уменьшают или полностью отменяют скидки на новые авто из-за сокращения их объемов на складах, рассказал агентству "Прайм" коммерческий директор... РИА Новости, 08.10.2025
авто
евгений житнухин
авто, евгений житнухин
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины
Автоэксперт Житнухин: дилеры отменяют скидки на авто из-за снижения их запасов