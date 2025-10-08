Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины - РИА Новости, 08.10.2025
03:18 08.10.2025
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины - РИА Новости, 08.10.2025
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины
Автодилеры уменьшают или полностью отменяют скидки на новые авто из-за сокращения их объемов на складах, рассказал агентству "Прайм" коммерческий директор... РИА Новости, 08.10.2025
авто
евгений житнухин
https://ria.ru/20250910/bukhanka-2040810849.html
авто, евгений житнухин
Авто, Евгений Житнухин
Эксперт объяснил, почему дилеры сокращают скидки на новые машины

Автоэксперт Житнухин: дилеры отменяют скидки на авто из-за снижения их запасов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Покупка автомобиля в автосалоне
Покупка автомобиля в автосалоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Покупка автомобиля в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Автодилеры уменьшают или полностью отменяют скидки на новые авто из-за сокращения их объемов на складах, рассказал агентству "Прайм" коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
По данным СМИ, сезон скидок на новые авто завершается: дилеры сворачивают акции и выгодные предложения.
Дело в том, что период, когда склады буквально ломились от нераспроданных китайских автомобилей, подходит к концу. Если раньше писали о нескольких сотнях тысяч нераспроданных авто, то сейчас их намного меньше, рассуждает Житнухин
"Высокий спрос на модели данного сегмента в конце лета и начале осени привел к сокращению числа автомобилей прошлых лет выпуска", — заключил он.
Электромобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Эксперт раскрыл, почему "Буханка" стоит дороже китайских авто
10 сентября, 03:15
10 сентября, 03:15
 
Авто
 
 
