Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается - РИА Новости, 08.10.2025
15:32 08.10.2025
Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается
Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается
в мире
украина
россия
игорь кириллов
евросоюз
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
в мире, украина, россия, игорь кириллов, евросоюз, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Евросоюз, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расследование в отношении гражданина Украины из страны ЕС и других разыскиваемых соучастников теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжается, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В ведомстве рассказали, что завершено расследование дела против Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева о совершении теракта, в результате которого погиб Кириллов, они предстанут перед судом.
"Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных соучастников преступления, в том числе гражданина Украины, проживающего на территории стран Евросоюза, а также иных причастных лиц, продолжается", - говорится в сообщении.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона
