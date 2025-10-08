https://ria.ru/20251008/sk-2047077815.html
Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается
Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается - РИА Новости, 08.10.2025
Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается
Расследование в отношении гражданина Украины из страны ЕС и других разыскиваемых соучастников теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант... РИА Новости, 08.10.2025
Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается
СК рассказал о ходе расследования теракта, в котором погиб генерал Кириллов