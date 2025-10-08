Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расследование в отношении гражданина Украины из страны ЕС и других разыскиваемых соучастников теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, продолжается, сообщили РИА Новости в СК РФ.