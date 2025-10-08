Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 08.10.2025 (обновлено: 15:22 08.10.2025)
СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов
СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов - РИА Новости, 08.10.2025
СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов
Организаторы теракта, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, переправили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) из... РИА Новости, 08.10.2025
польша
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Организаторы теракта, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, переправили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) из Польши, замаскировав их в бытовые предметы, сообщили РИА Новости в СК России.В ведомстве рассказали, что в настоящее время завершено расследование дела против Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева о совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, они предстанут перед судом."Следователями центрального аппарата установлено, что преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову", - говорится в сообщении.
польша
россия
украина
польша, в мире, россия, украина, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз
Польша, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ
СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Польская взрывчатка. СК рассказал подробности теракта, в котором погиб Кириллов

© РИА НовостиМемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова
Мемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости
Мемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Организаторы теракта, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, переправили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) из Польши, замаскировав их в бытовые предметы, сообщили РИА Новости в СК России.
В ведомстве рассказали, что в настоящее время завершено расследование дела против Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева о совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, они предстанут перед судом.
"Следователями центрального аппарата установлено, что преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову", - говорится в сообщении.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Суд в Пятигорске арестовал россиянина, планировавшего теракт в синагоге
6 октября, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаВ миреРоссияУкраинаИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗ
 
 
