СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов - РИА Новости, 08.10.2025

СК сообщил подробности о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Организаторы теракта, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, переправили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) из... РИА Новости, 08.10.2025

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Организаторы теракта, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, переправили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) из Польши, замаскировав их в бытовые предметы, сообщили РИА Новости в СК России.В ведомстве рассказали, что в настоящее время завершено расследование дела против Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева о совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, они предстанут перед судом."Следователями центрального аппарата установлено, что преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову", - говорится в сообщении.

