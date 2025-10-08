СК возбудил дело против блогера Сюткина

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщается в Следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие фейки о действиях ВC РФ против мирного населения Украины.