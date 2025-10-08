Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело против блогера Сюткина
14:00 08.10.2025 (обновлено: 14:07 08.10.2025)
СК возбудил дело против блогера Сюткина
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавел Сюткин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Павел Сюткин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие фейки о действиях ВC РФ против мирного населения Украины.
Блогер доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков
26 февраля, 10:03
 
ПроисшествияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
