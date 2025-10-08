https://ria.ru/20251008/sk-2047057497.html
СК возбудил дело против блогера Сюткина
СК возбудил дело против блогера Сюткина
СК возбудил дело против блогера Сюткина
Следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против блогера Сюткина. В чем его заподозрили
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело против блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие фейки о действиях ВC РФ против мирного населения Украины.
Блогер доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.