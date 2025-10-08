Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото

Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Облачная погода, морось, дымка и до плюс 14 градусов ожидаются в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня... ожидается преобладание облачной погоды, местами возможна морось, дымка. Ветер - юго-восточный, один-шесть метров в секунду. Температура воздуха: плюс 11-14, что на пять градусов теплее климатической нормы", - сказал агентству Тишковец

Синоптик отметил, что показания барометров вечером немного понизятся и составят 751 миллиметров ртутного столба, зонт можно не брать.