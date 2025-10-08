https://ria.ru/20251008/sinoptiki-2046979390.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, морось, дымка и до плюс 14 градусов ожидаются в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:27:00+03:00
2025-10-08T07:27:00+03:00
2025-10-08T07:27:00+03:00
общество
евгений тишковец
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg
https://ria.ru/20251004/klimat-2046306649.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_167b11031ba72b813d488142abd4dbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, вспышки на солнце
Общество, Евгений Тишковец, вспышки на Солнце
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидаются облачная погода до 14 градусов
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Облачная погода, морось, дымка и до плюс 14 градусов ожидаются в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня... ожидается преобладание облачной погоды, местами возможна морось, дымка. Ветер - юго-восточный, один-шесть метров в секунду. Температура воздуха: плюс 11-14, что на пять градусов теплее климатической нормы", - сказал агентству Тишковец
.
Синоптик отметил, что показания барометров вечером немного понизятся и составят 751 миллиметров ртутного столба, зонт можно не брать.
"До конца недели сырой и относительно теплый характер метеоусловий сохранится, а в выходные станет дождливо и похолодает: ночами - плюс пять-восемь, после полудня - плюс семь-десять, что соответствует норме климата октября. Осень вступила в свои права", - добавил Тишковец.