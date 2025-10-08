Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.10.2025
07:27 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sinoptiki-2046979390.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 08.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, морось, дымка и до плюс 14 градусов ожидаются в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:27:00+03:00
2025-10-08T07:27:00+03:00
общество, евгений тишковец, вспышки на солнце
Общество, Евгений Тишковец, вспышки на Солнце
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидаются облачная погода до 14 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Облачная погода, морось, дымка и до плюс 14 градусов ожидаются в столице в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня... ожидается преобладание облачной погоды, местами возможна морось, дымка. Ветер - юго-восточный, один-шесть метров в секунду. Температура воздуха: плюс 11-14, что на пять градусов теплее климатической нормы", - сказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров вечером немного понизятся и составят 751 миллиметров ртутного столба, зонт можно не брать.
"До конца недели сырой и относительно теплый характер метеоусловий сохранится, а в выходные станет дождливо и похолодает: ночами - плюс пять-восемь, после полудня - плюс семь-десять, что соответствует норме климата октября. Осень вступила в свои права", - добавил Тишковец.
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Вильфанд допустил возвращение явления Ла-Нинья в ближайшие месяцы
ОбществоЕвгений Тишковецвспышки на Солнце
 
 
