https://ria.ru/20251008/signal-2047101674.html
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом - РИА Новости, 08.10.2025
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
Рост спроса на золото в мире служит "тревожным" сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость, считает... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:07:00+03:00
2025-10-08T17:07:00+03:00
2025-10-08T17:07:00+03:00
экономика
мвф
вашингтон (штат)
кристалина георгиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/40/1548784030_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2509a50b56e8063d7353b4c9ae4d6675.jpg
https://ria.ru/20251008/mvf-2047100843.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/40/1548784030_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_52864f4290deaa5598dd87305187f741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мвф, вашингтон (штат), кристалина георгиева
Экономика, МВФ, Вашингтон (штат), Кристалина Георгиева
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
Глава МВФ указала на тревожный сигнал в современной мировой экономике