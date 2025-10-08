Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/signal-2047101674.html
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом - РИА Новости, 08.10.2025
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
Рост спроса на золото в мире служит "тревожным" сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость, считает... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:07:00+03:00
2025-10-08T17:07:00+03:00
экономика
мвф
вашингтон (штат)
кристалина георгиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/40/1548784030_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2509a50b56e8063d7353b4c9ae4d6675.jpg
https://ria.ru/20251008/mvf-2047100843.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/40/1548784030_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_52864f4290deaa5598dd87305187f741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мвф, вашингтон (штат), кристалина георгиева
Экономика, МВФ, Вашингтон (штат), Кристалина Георгиева
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом

Глава МВФ указала на тревожный сигнал в современной мировой экономике

© РИА Новости / Павел ЛисицынЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Золотые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Рост спроса на золото в мире служит "тревожным" сигналом того, что мировая экономика рискует столкнуться с проверкой на устойчивость, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Устойчивость глобальной (экономики - ред.) еще не была полностью проверена. Имеются тревожные сигналы того, что это испытание может наступить. Достаточно взглянуть на растущий мировой спрос на золото", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.
По оценке главы МВФ, запасы монетарного золота в настоящее время уже превысили пятую часть официальных золотовалютных резервов в мире, частично отражая геополитические факторы риска.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глобальный госдолг скоро превысит объем всей мировой экономики, заявил МВФ
Вчера, 17:06
 
ЭкономикаМВФВашингтон (штат)Кристалина Георгиева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала