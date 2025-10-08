https://ria.ru/20251008/shveytsariya-2047058093.html
Швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам
Швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам - РИА Новости, 08.10.2025
Швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам
Швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до 4 марта 2027 года, сообщило в среду правительство Швейцарии.
ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости. Швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до 4 марта 2027 года, сообщило в среду правительство Швейцарии.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
"Федеральный совет решил на заседании 8 октября сохранить статус защиты S для людей, нуждающихся в защите, с Украины
до по крайней мере 4 марта 2027 года", - говорится в пресс-релизе на сайте швейцарского правительства.
В публикации уточняется, что, если ситуация на Украине улучшится на долгосрочной основе, Федеральный совет произведет соответственную переоценку статуса.
По данным Государственного секретариата Швейцарии
по миграции, на 23 июня 2025 года почти 69 тысяч украинцев имели статус S в Швейцарии.