ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости. Швейцарские власти продлили статус защиты S украинским беженцам до 4 марта 2027 года, сообщило в среду правительство Швейцарии.

Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.