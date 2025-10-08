Певец Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима

САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Самарский областной суд отклонил апелляцию певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, на решение о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В августе прокуратура области сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. Певца неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он нарушал режимные требования и плохо влиял на других осужденных.

« "Апелляционную Жалобу Шарлота оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.