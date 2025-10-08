Рейтинг@Mail.ru
09:24 08.10.2025 (обновлено: 09:36 08.10.2025)
Певец Шарлот не смог обжаловать перевод в колонию общего режима
Певец Эдуард Шарлот. Архивное фото
САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Самарский областной суд отклонил апелляцию певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, на решение о его переводе из колонии-поселения в колонию общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В августе прокуратура области сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима. Певца неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за то, что он нарушал режимные требования и плохо влиял на других осужденных.
"Апелляционную Жалобу Шарлота оставить без удовлетворения", - сказал судья.
Эдуард Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. При этом гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Шарлот обжаловал приговор по делу о реабилитации нацизма
2 октября, 02:43
 
СамараЭдуард ШарлотПроисшествия
 
 
