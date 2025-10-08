Рейтинг@Mail.ru
Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92 - РИА Новости, 08.10.2025
09:16 08.10.2025
Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92
Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92 - РИА Новости, 08.10.2025
Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92
Одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92, сославшись на прекращение отгрузок с нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 08.10.2025
новосибирск
новосибирская область
аи-92
экономика
новосибирск
новосибирская область
новосибирск, новосибирская область, аи-92, экономика
Новосибирск, Новосибирская область, АИ-92, Экономика
Сеть АЗС в Новосибирске приостановила продажу бензина АИ-92

Крупная новосибирская сеть АЗС "Прайм" приостановила продажу бензина АИ-92

Заправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92, сославшись на прекращение отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов.
"В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92", - говорится в паблике сети АЗС "ВКонтакте".
В компании отметили, что этот вид топлива в настоящее время отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.
По данным официального сайта компании, сеть АЗС "Прайм" насчитывает 27 АЗС в Новосибирске и Новосибирской области, включая заправки, работающие по договору франшизы. Компания была основана в 1994 году и ранее работала под брендом "АЗС-Синтез".
НовосибирскНовосибирская областьАИ-92Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
