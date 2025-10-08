Рейтинг@Mail.ru
Жителей Одессы сдают в СБУ за пророссийские взгляды - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sbu-2046964047.html
Жителей Одессы сдают в СБУ за пророссийские взгляды
Жителей Одессы сдают в СБУ за пророссийские взгляды - РИА Новости, 08.10.2025
Жителей Одессы сдают в СБУ за пророссийские взгляды
Коренных жителей Одессы могут сдать в СБУ за пророссийские взгляды, рассказала РИА Новости жительница города. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T01:17:00+03:00
2025-10-08T01:17:00+03:00
в мире
одесса
украина
россия
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
https://ria.ru/20251007/sbu-2046755052.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
Жителей Одессы сдают в СБУ за пророссийские взгляды

Коренных жителей Одессы могут сдать в СБУ за пророссийские взгляды

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Коренных жителей Одессы могут сдать в СБУ за пророссийские взгляды, рассказала РИА Новости жительница города.
Ранее в ряде СМИ сообщалось о притеснениях русскоязычного населения в разных крупных городах Украины как со стороны властей и силовиков, так и со стороны радикально настроенных украинских активистов.
"Очень-очень многие боятся. Попробуй только рассказать, что ты за Россию, что ты пророссийская, что ты хочешь туда. Да просто тебя сдадут с потрохами в СБУ. Многие уехали. Если раньше мы голосовали, давали 85% за пророссийских депутатов, пророссийские настроения на выборах, то сейчас я знаю только человек пять-шесть, с которыми я могу общаться, и мы друг друга не боимся, друг другу, доверяем. А так все или переобулись, или же молчат, или вообще поразъезжались", - сказала жительница Одессы.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СБУ преследует тех, кто пишет слово "Россия" с заглавной буквы
Вчера, 06:49
 
В миреОдессаУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала