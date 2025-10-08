В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой

Паспорт транспортного средства (ПТС) — это бумажный или электронный документ, который прилагается к каждому автомобилю. Его нужно предъявлять инспектору ГИБДД при регистрации машины.

Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, при входе на сайт через "Госуслуги" сведения о ранее оформленных документах не отображаются. В графе "Мои электронные паспорта" указывается, что "поиск не дал результатов".