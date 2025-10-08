Рейтинг@Mail.ru
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой - РИА Новости, 08.10.2025
10:55 08.10.2025 (обновлено: 11:46 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/sboj-2047003871.html
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой
В автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) произошел сбой, о чем свидетельствуют данные с сайта "Системы электронных... РИА Новости, 08.10.2025
В системе электронных паспортов транспортных средств произошел сбой

В автоматизированной системе электронных паспортов транспорта произошел сбой

МОСКВА, 8 окт — РАИ Новости. В автоматизированной системе электронных паспортов транспортных средств (АС СЭП) произошел сбой, о чем свидетельствуют данные с сайта "Системы электронных паспортов", с которыми ознакомилось РИА Новости.

Паспорт транспортного средства (ПТС) — это бумажный или электронный документ, который прилагается к каждому автомобилю. Его нужно предъявлять инспектору ГИБДД при регистрации машины.

"Наблюдаются проблемы при передаче сведений из АС СЭП от ФТС России", — говорится во всплывающем окне при открытии сайта.
При этом уведомление пропадает при повторном открытии ссылки.
Кроме того, как выяснил корреспондент РИА Новости, при входе на сайт через "Госуслуги" сведения о ранее оформленных документах не отображаются. В графе "Мои электронные паспорта" указывается, что "поиск не дал результатов".
Электронные паспорта на автомобили заменили бумажные с ноября 2020 года. Они оформляются на все транспортные средства, выпускаемые в обращение в России.
