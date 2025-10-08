https://ria.ru/20251008/sanktsii-2047018607.html
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа - РИА Новости, 08.10.2025
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа
Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против... РИА Новости, 08.10.2025
В мире, Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вулин, Александр Вучич
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа
Вулин назвал санкции Запада против российского газа абсурдом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против российского газа, передает корреспондент РИА Новости.
Выступая на Петербургском международном газовом форуме, Вулин
указал, что Запад ранее придерживался реализма в своих действиях, но сегодня он движим нерациональной ненавистью к России
.
"Говорить о развитии газовой инфраструктуры, о нахождении новых источников газа и одновременно вводить санкции в отношении России - это просто невозможно ... Это всего лишь истерическая ненависть. Нельзя говорить о реальной энергетической политике и пытаться изолировать Россию", - сказал он, не сдерживая смех.
Президент Сербии Александр Вучич
в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным
в Пекине
попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России.
Позднее генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович
заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом
" в октябре.
Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий
поток" через газотранспортную систему Болгарии
.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.