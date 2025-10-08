"Говорить о развитии газовой инфраструктуры, о нахождении новых источников газа и одновременно вводить санкции в отношении России - это просто невозможно ... Это всего лишь истерическая ненависть. Нельзя говорить о реальной энергетической политике и пытаться изолировать Россию", - сказал он, не сдерживая смех.

В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.