Рейтинг@Mail.ru
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sanktsii-2047018607.html
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа - РИА Новости, 08.10.2025
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа
Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:56:00+03:00
2025-10-08T11:56:00+03:00
в мире
россия
сербия
владимир путин
александр вулин
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7aa63b4df85466fc74daeb79b82ed701.jpg
https://ria.ru/20251001/evrosoyuz-2045742782.html
https://ria.ru/20251008/es-2047000319.html
https://ria.ru/20251003/neft-2046187702.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3a1118bb454e0799c7fab6c950cead41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, владимир путин, александр вулин, александр вучич
В мире, Россия, Сербия, Владимир Путин, Александр Вулин, Александр Вучич
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа

Вулин назвал санкции Запада против российского газа абсурдом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин рассмеялся, описывая абсурдность санкционной политики Запада против российского газа, передает корреспондент РИА Новости.
Выступая на Петербургском международном газовом форуме, Вулин указал, что Запад ранее придерживался реализма в своих действиях, но сегодня он движим нерациональной ненавистью к России.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
1 октября, 23:42
"Говорить о развитии газовой инфраструктуры, о нахождении новых источников газа и одновременно вводить санкции в отношении России - это просто невозможно ... Это всего лишь истерическая ненависть. Нельзя говорить о реальной энергетической политике и пытаться изолировать Россию", - сказал он, не сдерживая смех.
Президент Сербии Александр Вучич в начале сентября заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине попросил у него в новый договор о поставках природного газа включить гибкость поставок, хорошую цену и большие объемы "голубого топлива" из России.
Позднее генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что рассчитывает на подписание нового долгосрочного договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре.
Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава ЕК хочет использовать "стену дронов" для слежения за танкерами
10:29
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Эксперт прокомментировал отказ ЕС от российской нефти
3 октября, 14:55
 
В миреРоссияСербияВладимир ПутинАлександр ВулинАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала