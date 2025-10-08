Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил перспективы сотрудничества России и арабских стран - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sammit-2047078442.html
Политолог оценил перспективы сотрудничества России и арабских стран
Политолог оценил перспективы сотрудничества России и арабских стран - РИА Новости, 08.10.2025
Политолог оценил перспективы сотрудничества России и арабских стран
Предстоящий российско-арабский саммит, который состоится в Москве 15 октября, может выработать "дорожную карту" дальнейшего сотрудничества в различных сферах,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:36:00+03:00
2025-10-08T15:36:00+03:00
в мире
россия
москва
севастополь
владимир путин
мария захарова
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20250929/strany-2045228786.html
россия
москва
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, севастополь, владимир путин, мария захарова, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, Севастополь, Владимир Путин, Мария Захарова, Лига арабских государств
Политолог оценил перспективы сотрудничества России и арабских стран

Политолог Канах рассказал о возможных итогах российско-арабского саммита

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 8 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Предстоящий российско-арабский саммит, который состоится в Москве 15 октября, может выработать "дорожную карту" дальнейшего сотрудничества в различных сферах, заявил РИА Новости директор базирующегося в Севастополе Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, политолог из Иордании Аммар Канах.
"Сейчас мы наблюдаем мировую тенденцию – международная система трансформируется. Я думаю, что подобные мероприятия, как этот саммит, могут сыграть в качестве сигнала, могут быть совместные проекты", - сказал Канах в кулуарах конференции "Россия и арабский мир", состоявшейся в Русском доме в Каире.
Политолог подчеркнул, что Ближний Восток и арабский мир имеют большое значение для внешней политики России.
"Думаю, мы должны ждать что-то положительное (от саммита – ред.). Например, будет выработана какая-то "дорожная карта" дальнейшего сотрудничества в разных сферах", - считает Канах.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт
29 сентября, 19:06
 
В миреРоссияМоскваСевастопольВладимир ПутинМария ЗахароваЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала