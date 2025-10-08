Политолог оценил перспективы сотрудничества России и арабских стран

КАИР, 8 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Предстоящий российско-арабский саммит, который состоится в Москве 15 октября, может выработать "дорожную карту" дальнейшего сотрудничества в различных сферах, заявил РИА Новости директор базирующегося в Севастополе Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, политолог из Иордании Аммар Канах.