Политолог оценил перспективы сотрудничества России и арабских стран

КАИР, 8 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Предстоящий российско-арабский саммит, который состоится в Москве 15 октября, может выработать "дорожную карту" дальнейшего сотрудничества в различных сферах, заявил РИА Новости директор базирующегося в Севастополе Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, политолог из Иордании Аммар Канах.
"Сейчас мы наблюдаем мировую тенденцию – международная система трансформируется. Я думаю, что подобные мероприятия, как этот саммит, могут сыграть в качестве сигнала, могут быть совместные проекты", - сказал Канах в кулуарах конференции "Россия и арабский мир", состоявшейся в Русском доме в Каире.
Политолог подчеркнул, что Ближний Восток и арабский мир имеют большое значение для внешней политики России.
"Думаю, мы должны ждать что-то положительное (от саммита – ред.). Например, будет выработана какая-то "дорожная карта" дальнейшего сотрудничества в разных сферах", - считает Канах.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
