Херсонская область не ждет признания своего статуса Западом, заявил Сальдо - РИА Новости, 08.10.2025
10:39 08.10.2025
Херсонская область не ждет признания своего статуса Западом, заявил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Херсонская область не ждет признания своего российского статуса Западом, регион живет по российским законам и развивает свою инфраструктуру, заявил РИА Новости губернатор области Владимир Сальдо.
"Реальность важнее деклараций, исходящих от недоброжелателей. Наша работа — не ждать признаний, а строить инфраструктуру, создавать рабочие места и давать людям нормальную жизнь", - сказал Сальдо.
Глава региона подчеркнул, что ему безразлична позиция Запада относительно статуса области.
"Для нас это безразлично. Мнение Запада, который попрал всю систему международного права, для России юридически ничтожно. Мы живём по российским законам, люди получают паспорта, пенсии, зарплаты, дети учатся по российским программам", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Херсонская областьВладимир СальдоРоссияДнепр (река)
 
 
