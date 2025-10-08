https://ria.ru/20251008/sad-2047151415.html
Интенсивный яблоневый сад разобьют в Ростовской области
Интенсивный яблоневый сад разобьют в Ростовской области - РИА Новости, 08.10.2025
Интенсивный яблоневый сад разобьют в Ростовской области
Интенсивный яблоневый сад разобьют на площади в 1 тысячу гектаров в поселке Быстрореченском Тацинского района Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 08.10.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Интенсивный яблоневый сад разобьют на площади в 1 тысячу гектаров в поселке Быстрореченском Тацинского района Ростовской области, сообщает правительство региона.
Соглашение об этом подписали на выставке "Золотая осень-2025" губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
и учредитель компании "СМ-АГРО" Сергей Алексеев
. Инвестор намерен вложить в проект 9,1 миллиарда рублей.
"Раньше на этом месте были сады. Уже 15 лет они не плодородят. И вот пришла компания, которая будет выполнять там на 1 тысяче гектаров серьезный проект по новой технологии. Мы приветствуем эту бизнес-инициативу, это такое уникальное место в Тацинском районе
, где всегда яблоневые сады росли", - приводятся в сообщении слова Слюсаря.
На землях старого яблоневого сада в четыре этапа хотят заложить новый, высокоинтенсивный, с 2026 года - высаживая по 250 гектаров ежегодно. Заявлено применение современных технологий. Наращивать урожайность также планируется поэтапно - с 1,2 тысячи тонн яблок в 2027 году до 60 тысяч тонн в 2032 году.
Еще одно соглашение, подписанное на выставке, касалось расширения производственных мощностей компании "Балтика" в Ростове-на-Дону
. Планируется, что компания вложит в развитие своей производственной площадки 2 миллиарда рублей. В частности, планируется оборудовать дополнительную линию розлива в алюминиевую банку и обустроить склад продукции.
Реализовать задуманное компании намерена до конца 2027 года. Сейчас проходит оформление земельный участок под проект.