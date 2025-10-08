Интенсивный яблоневый сад разобьют в Ростовской области

На землях старого яблоневого сада в четыре этапа хотят заложить новый, высокоинтенсивный, с 2026 года - высаживая по 250 гектаров ежегодно. Заявлено применение современных технологий. Наращивать урожайность также планируется поэтапно - с 1,2 тысячи тонн яблок в 2027 году до 60 тысяч тонн в 2032 году.