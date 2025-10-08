США подготавливают условия для проведения ядерных испытаний, заявил Рябков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент на тему моратория и на тему ДВЗЯИ высказывался неоднократно. Я хочу подчеркнуть, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действии, в состояние готовности. Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет, особенно развернуто это было сделано, когда понималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ российской стороной", - сказал Рябков журналистам.
"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний - и Вашингтон прежде всего, разумеется, в данном контексте в фокусе нашего внимания, - то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция и она не заставит себя ждать", - пояснил Рябков.