США подготавливают условия для проведения ядерных испытаний, заявил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
13:47 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/ryabkov-2047053498.html
США подготавливают условия для проведения ядерных испытаний, заявил Рябков
США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент на тему моратория и на тему ДВЗЯИ высказывался неоднократно. Я хочу подчеркнуть, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действии, в состояние готовности. Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет, особенно развернуто это было сделано, когда понималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ российской стороной", - сказал Рябков журналистам.
"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний - и Вашингтон прежде всего, разумеется, в данном контексте в фокусе нашего внимания, - то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция и она не заставит себя ждать", - пояснил Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Договоренностей о консультациях с США по раздражителям нет, заявил Рябков
