Рябков заявил об изменении обстановки при передаче Tomahawk Киеву
Рябков заявил об изменении обстановки при передаче Tomahawk Киеву
Возможная передача США ракет "Томагавк" Украине будет означать существенное, качественное изменение обстановки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
