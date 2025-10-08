Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил об изменении обстановки при передаче Tomahawk Киеву
12:07 08.10.2025
Рябков заявил об изменении обстановки при передаче Tomahawk Киеву
Рябков заявил об изменении обстановки при передаче Tomahawk Киеву
Возможная передача США ракет "Томагавк" Украине будет означать существенное, качественное изменение обстановки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
Рябков заявил об изменении обстановки при передаче Tomahawk Киеву

Рябков заявил о существенном изменении обстановки с появлением Tomahawk у Киева

Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Возможная передача США ракет "Томагавк" Украине будет означать существенное, качественное изменение обстановки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент России сказал, что это очень серьезный эскалационный шаг. Действительно, появление таких систем, если до этого дойдёт, будет означать существенное, можно даже употребить термин качественное изменение обстановки. Но это не повлияет на нашу решимость добиться поставленных целей", - сказал Рябков журналистам.
Уильям Тейлор - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-посол США рассказал пранкерам о стратегии Трампа по Украине
11:05
 
