Использование Tomahawk возможно только с задействованием США, заявил Рябков
Использование Tomahawk возможно только с задействованием США, заявил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
Использование Tomahawk возможно только с задействованием США, заявил Рябков
РФ призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Использование Tomahawk возможно только с задействованием США, заявил Рябков
Рябков: использование Tomahawk возможно только с задействованием США