12:00 08.10.2025
Использование Tomahawk возможно только с задействованием США, заявил Рябков
РФ призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Как вы понимаете, без программного обеспечения, без пусковых установок, ракеты сами по себе это, скажем так, болванки. Соответственно, - и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, - гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала", - сказал Рябков.
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на подводную лодку класса Лос-Анджелес USS Springfield - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, пишут СМИ
Россия США В мире Украина Сергей Рябков
 
 
