Рябков рассказал о диалоге России и США по обмену заключенными
Рябков рассказал о диалоге России и США по обмену заключенными - РИА Новости, 08.10.2025
Рябков рассказал о диалоге России и США по обмену заключенными
Периодические контакты между Россией и США по обмену заключенными имеют место, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:58:00+03:00
2025-10-08T11:58:00+03:00
2025-10-08T12:19:00+03:00
россия
сша
в мире
сергей рябков
россия
сша
Рябков рассказал о диалоге России и США по обмену заключенными
