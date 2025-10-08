Рейтинг@Mail.ru
Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, заявил Рябков
11:57 08.10.2025 (обновлено: 12:37 08.10.2025)
Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, заявил Рябков
РФ предложением по ДСНВ протянула руку США, но если им это окажется неинтересным, то и в Москве "без этого обойдутся", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
россия, сша, сергей рябков, в мире, москва
Россия, США, Сергей Рябков, В мире, Москва
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ предложением по ДСНВ протянула руку США, но если им это окажется неинтересным, то и в Москве "без этого обойдутся", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разумеется, мы публичный сигнал самого президента США и пресс-секретаря Белого дома, который на ту же тему был сформулирован за несколько дней до этого, тщательно отфиксировали", - пояснил Рябков.
По его словам, президент РФ в ходе недавнего заседания клуба "Валдай" изложил подробно российское предложение.
"Смысл такой, что мы это предложили. Это протянутая рука, если им это неинтересно, мы без этого обойдемся. Речь не идет о предложении продлить договор", - подчеркнул замминистра.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп назвал предложение продлить ДСНВ хорошей идеей
5 октября, 18:25
 
