Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, заявил Рябков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ предложением по ДСНВ протянула руку США, но если им это окажется неинтересным, то и в Москве "без этого обойдутся", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разумеется, мы публичный сигнал самого президента США и пресс-секретаря Белого дома, который на ту же тему был сформулирован за несколько дней до этого, тщательно отфиксировали", - пояснил Рябков.

По его словам, президент РФ в ходе недавнего заседания клуба "Валдай" изложил подробно российское предложение.