https://ria.ru/20251008/ryabkov-2047018874.html
Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, заявил Рябков
Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, заявил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, заявил Рябков
РФ предложением по ДСНВ протянула руку США, но если им это окажется неинтересным, то и в Москве "без этого обойдутся", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:57:00+03:00
2025-10-08T11:57:00+03:00
2025-10-08T12:37:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20251005/tramp-2046519953.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, в мире, москва
Россия, США, Сергей Рябков, В мире, Москва
Россия предложением по ДСНВ протянула США руку, заявил Рябков
Рябков: Россия предложением по ДСНВ протянула США руку
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ предложением по ДСНВ протянула руку США, но если им это окажется неинтересным, то и в Москве "без этого обойдутся", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разумеется, мы публичный сигнал самого президента США и пресс-секретаря Белого дома, который на ту же тему был сформулирован за несколько дней до этого, тщательно отфиксировали", - пояснил Рябков.
По его словам, президент РФ в ходе недавнего заседания клуба "Валдай" изложил подробно российское предложение.
"Смысл такой, что мы это предложили. Это протянутая рука, если им это неинтересно, мы без этого обойдемся. Речь не идет о предложении продлить договор", - подчеркнул замминистра.