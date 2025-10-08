Рябков призвал США к трезвому взгляду на вопрос о "Томагавках"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Как вы понимаете, без программного обеспечения, без пусковых установок, ракеты сами по себе это, скажем так, болванки. Соответственно, - и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, - гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала", - сказал Рябков.
"Я надеюсь, что глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации", - добавил замминистра.
При этом он подчеркнул, что "никакой нервозности с нашей стороны нет".
"Ресурсы позволяют двигаться дальше в том направлении, которое определено верховным главнокомандующим", - заключил он.