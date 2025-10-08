Рейтинг@Mail.ru
11:56 08.10.2025 (обновлено: 12:15 08.10.2025)
Рябков призвал США к трезвому взгляду на вопрос о "Томагавках"
РФ призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
в мире, сша, россия, украина, сергей рябков
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Рябков
Сергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Как вы понимаете, без программного обеспечения, без пусковых установок, ракеты сами по себе это, скажем так, болванки. Соответственно, - и об этом тоже было сказано на высоком уровне с российской стороны, - гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала", - сказал Рябков.
08:00
 
