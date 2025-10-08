Рябков призвал США к трезвому взгляду на вопрос о "Томагавках"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РФ призывает США ответственно подойти к вопросу о возможной передаче Украине ракет "Томагавк", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он подчеркнул, что "никакой нервозности с нашей стороны нет".