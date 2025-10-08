Рейтинг@Mail.ru
Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей, считают в ВТБ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rubl-2047077624.html
Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей, считают в ВТБ
Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей, считают в ВТБ - РИА Новости, 08.10.2025
Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей, считают в ВТБ
Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей в России, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках Finopolis 2025. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:31:00+03:00
2025-10-08T15:31:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
цифровой рубль
втб (банк)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888025146_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_058503989346ea94dfbefe0dc9ffafbe.jpg
https://ria.ru/20251008/mintrud-2047065002.html
https://ria.ru/20251003/rubl-2046213890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888025146_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_c0fd53d30c0afc42e875cc0c94026f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль, втб (банк), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль, ВТБ (банк), Экономика
Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей, считают в ВТБ

Вытеснит ли цифровой рубль другие формы платежей. Мнение зампреда ВТБ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей в России, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках Finopolis 2025.
«

"Это маловероятно. Тестирование идет успешно. Сам Банк России оценивает, что цифровой рубль "отъест" 3-5% от наличного рубля, 3-5% от безналичного рубля. Транзакции по цифровому рублю будут осуществляться на технологиях Банка России, не на технологиях индивидуальных банков. Банки будут иметь только "последнюю милю", - сказал он телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков
Вчера, 14:34
Также Пьянов отметил, что на остатки в цифровых рублях не будут начисляться проценты и кешбэки. "То есть, по сути, с точки зрения привлекательности, экономической привлекательности для конечного потребителя, все-таки безналичный рубль будет сохранять острую привлекательность по сравнению с цифровым рублем", - пояснил он.
По словам Пьянова, преимущества цифрового рубля в другом. "В отличие от безналичного рубля, на цифровой рубль будет распространяться так называемая алгоритмическая обвязка. Вы сможете установить правила - например, если вы перечисляете какую-то сумму цифровых рублей детям как карманные деньги. Сейчас для безналичных рублей невозможно установить критерии - не покупай сладкое, не покупай кофе... Эта алгоритмическая обвязка возможна только в цифровом рубле. И огромное преимущество цифрового рубля – это трансграничные платежи", - сказал он.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
3 октября, 16:33
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Цифровой рубльВТБ (банк)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала