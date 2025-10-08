Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей, считают в ВТБ

"Это маловероятно. Тестирование идет успешно. Сам Банк России оценивает, что цифровой рубль "отъест" 3-5% от наличного рубля, 3-5% от безналичного рубля. Транзакции по цифровому рублю будут осуществляться на технологиях Банка России, не на технологиях индивидуальных банков. Банки будут иметь только "последнюю милю", - сказал он телеканалу "Россия 24" , отвечая на соответствующий вопрос.

Также Пьянов отметил, что на остатки в цифровых рублях не будут начисляться проценты и кешбэки. "То есть, по сути, с точки зрения привлекательности, экономической привлекательности для конечного потребителя, все-таки безналичный рубль будет сохранять острую привлекательность по сравнению с цифровым рублем", - пояснил он.

По словам Пьянова, преимущества цифрового рубля в другом. "В отличие от безналичного рубля, на цифровой рубль будет распространяться так называемая алгоритмическая обвязка. Вы сможете установить правила - например, если вы перечисляете какую-то сумму цифровых рублей детям как карманные деньги. Сейчас для безналичных рублей невозможно установить критерии - не покупай сладкое, не покупай кофе... Эта алгоритмическая обвязка возможна только в цифровом рубле. И огромное преимущество цифрового рубля – это трансграничные платежи", - сказал он.