Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей, считают в ВТБ

СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Цифровой рубль не вытеснит другие формы платежей в России, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках Finopolis 2025.
«
"Это маловероятно. Тестирование идет успешно. Сам Банк России оценивает, что цифровой рубль "отъест" 3-5% от наличного рубля, 3-5% от безналичного рубля. Транзакции по цифровому рублю будут осуществляться на технологиях Банка России, не на технологиях индивидуальных банков. Банки будут иметь только "последнюю милю", - сказал он телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Также Пьянов отметил, что на остатки в цифровых рублях не будут начисляться проценты и кешбэки. "То есть, по сути, с точки зрения привлекательности, экономической привлекательности для конечного потребителя, все-таки безналичный рубль будет сохранять острую привлекательность по сравнению с цифровым рублем", - пояснил он.
По словам Пьянова, преимущества цифрового рубля в другом. "В отличие от безналичного рубля, на цифровой рубль будет распространяться так называемая алгоритмическая обвязка. Вы сможете установить правила - например, если вы перечисляете какую-то сумму цифровых рублей детям как карманные деньги. Сейчас для безналичных рублей невозможно установить критерии - не покупай сладкое, не покупай кофе... Эта алгоритмическая обвязка возможна только в цифровом рубле. И огромное преимущество цифрового рубля – это трансграничные платежи", - сказал он.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
3 октября, 16:33