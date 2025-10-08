Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела в Москву
09:23 08.10.2025 (обновлено: 09:35 08.10.2025)
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела в Москву
Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная совместными усилиями посольства России в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:23:00+03:00
2025-10-08T09:35:00+03:00
БАНГКОК. 8 окт – РИА Новости. Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная совместными усилиями посольства России в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в пограничной с Таиландом зоне Мьянмы, вылетела из Бангкока в Москву прямым рейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из бангкокского аэропорта "Суварнабхуми".
Очирнимаева вылетела в среду в 13.15 по местному времени (09.13 мск). На табло вылетов аэропорта в строчке рейса "Аэрофлота" БангкокМосква появилась запись "рейс вылетел".
Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россиянка уехала в Таиланд и попала в рабство, пишут СМИ
28 сентября, 20:59
 
