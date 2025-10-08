Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, вылетела в Москву

БАНГКОК. 8 окт – РИА Новости. Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная совместными усилиями посольства России в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в пограничной с Таиландом зоне Мьянмы, вылетела из Бангкока в Москву прямым рейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из бангкокского аэропорта "Суварнабхуми".