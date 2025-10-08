Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Целый ряд стран Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы Россия сохраняла свое присутствие в Сирии, но необходимо пересматривать российский функционал там, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.