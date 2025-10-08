Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии - РИА Новости, 08.10.2025
23:55 08.10.2025
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
2025-10-08T23:55:00+03:00
2025-10-08T23:55:00+03:00
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Целый ряд стран Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы Россия сохраняла свое присутствие в Сирии, но необходимо пересматривать российский функционал там, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (России - ред.) Владимир Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал", - сказал Лавров в интервью проекту "Мосты на Восток".
Он отметил, что со времен Советского Союза и по настоящие дни у России дружеские связи и тесное сотрудничество с Сирией. "Наша страна внесла немалый вклад в формирование основ экономики, социальной сферы, подготовки национальных кадров, укрепление обороноспособности Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул глава МИД РФ.
Москва заинтересована в том, чтобы всё, что было начато с советских времён, в том числе и после 2011–2014 годов — всё, что касается содействия развитию национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, — чтобы всё это продолжалось, но, чтобы всё было скорректировано под новые условия, добавил Лавров.
"Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам – это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки. Понимание того, что это будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес", - уточнил министр иностранных дел России.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Запад провоцирует крупный конфликт на Ближнем Востоке, заявил Лавров
Вчера, 19:44
 
