В Курской области при падении беспилотника загорелась трава
В Курской области при падении беспилотника загорелась трава - РИА Новости, 08.10.2025
В Курской области при падении беспилотника загорелась трава
Возгорание травы на площади около 500 квадратных метро произошло в городе Курчатове Курской области в результате падения украинского БПЛА, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:33:00+03:00
2025-10-08T23:33:00+03:00
2025-10-08T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курчатов
курская область
александр хинштейн
курская аэс
курчатов
курская область
Хинштейн: в Курчатове после падения БПЛА загорелась трава на площади 500 кв м