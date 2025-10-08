Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при падении беспилотника загорелась трава - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 08.10.2025 (обновлено: 23:34 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047166937.html
В Курской области при падении беспилотника загорелась трава
В Курской области при падении беспилотника загорелась трава - РИА Новости, 08.10.2025
В Курской области при падении беспилотника загорелась трава
Возгорание травы на площади около 500 квадратных метро произошло в городе Курчатове Курской области в результате падения украинского БПЛА, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:33:00+03:00
2025-10-08T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курчатов
курская область
александр хинштейн
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
https://ria.ru/20251008/vsu-2047164257.html
курчатов
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курчатов, курская область, александр хинштейн, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курчатов, Курская область, Александр Хинштейн, Курская АЭС
В Курской области при падении беспилотника загорелась трава

Хинштейн: в Курчатове после падения БПЛА загорелась трава на площади 500 кв м

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Возгорание травы на площади около 500 квадратных метро произошло в городе Курчатове Курской области в результате падения украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате падения украинского беспилотника в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 квадратных метров. На место направились оперативные службы. Сейчас идёт ликвидация возгорания", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что погибших и пострадавших, а также разрушений нет.
В городе Курчатов расположена Курская АЭС.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Они в ярости". На Западе сделали заявление о ВСУ
Вчера, 22:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурчатовКурская областьАлександр ХинштейнКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала