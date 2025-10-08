https://ria.ru/20251008/rossiya-2047166682.html
ПВО сбила 27 украинских дронов над пятью областями России
ПВО сбила 27 украинских дронов над пятью областями России - РИА Новости, 09.10.2025
ПВО сбила 27 украинских дронов над пятью областями России
Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили 27 украинских беспилотников над Брянской, Ростовской, Воронежской, Курской и Белгородской областями,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-08T23:29:00+03:00
2025-10-08T23:29:00+03:00
2025-10-09T03:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
брянская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251008/drony-2047117262.html
белгородская область
брянская область
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, брянская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ПВО сбила 27 украинских дронов над пятью областями России
ПВО сбила за три часа 27 дронов ВСУ над пятью регионами России