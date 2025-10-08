Рейтинг@Mail.ru
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:16 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047165593.html
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI - РИА Новости, 08.10.2025
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI
На сегодняшний день технически невозможно привезти большое стадионное шоу американского рэпера Канье Уэста в Россию, заявил РИА Новости гендиректор концертного... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:16:00+03:00
2025-10-08T23:16:00+03:00
шоубиз
россия
канье уэст
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_f6e3a1172e90d083933f048387df80c5.jpg
https://ria.ru/20250220/uest-2000528017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_59c40d08dd4d5dfdd6069dda93ae70d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, канье уэст, в мире
Шоубиз, Россия, Канье Уэст, В мире
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI

Генпродюсер Ратников: шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На сегодняшний день технически невозможно привезти большое стадионное шоу американского рэпера Канье Уэста в Россию, заявил РИА Новости гендиректор концертного агентства TCI и генпродюсер театра "Одеон" Эдуард Ратников.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что концерт Уэста состоится 8 декабря в московских "Лужниках". После Telegram-канал Mash опроверг эту информацию, отметив, что артист не желателен для появления в России.
"Это, скорее всего, чьи-то фантазии. Невозможно привезти большое стадионное шоу Канье Уэста, потому что таможенные посты не работают, транспортные перевозки его творческой и технической команды, включая оборудование, недоступны", - сказал Ратников.
По словам Ратникова, на сегодняшний день существует лишь один путь для того, чтобы организовать стадионное шоу Уэста в России - привезти самого артиста, но собрать творческую и техническую команды на месте.
"Но на это потребуется довольно много времени. Даже если все сделать удаленно, а собрать шоу здесь, то на это уйдет около месяца, чтобы все отрепетировать. Потребуется месяц ежедневных репетиций на какой-то площадке - это очень дорого. Точно так же, как и сам приезд Уэста - это очень дорого", - добавил он.
По мнению Ратникова, единственная причина, которая может заставить Уэста посетить Россию сегодня - это деньги.
"А если этот эксцентричный артист не прилетит по какой-то причине, то невозвратные расходы не защищены ничем, потому что неизвестно, в какой юрисдикции с ним потом устраивать разборки. Любое коммерческое мероприятие с Канье Уэстом – это выстрел себе в ногу", - подчеркнул он.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Канье Уэст заявил, что он не нацист
20 февраля, 13:06
 
ШоубизРоссияКанье УэстВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала