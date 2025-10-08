Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На сегодняшний день технически невозможно привезти большое стадионное шоу американского рэпера Канье Уэста в Россию, заявил РИА Новости гендиректор концертного агентства TCI и генпродюсер театра "Одеон" Эдуард Ратников.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что концерт Уэста состоится 8 декабря в московских "Лужниках". После Telegram-канал Mash опроверг эту информацию, отметив, что артист не желателен для появления в России

"Это, скорее всего, чьи-то фантазии. Невозможно привезти большое стадионное шоу Канье Уэста, потому что таможенные посты не работают, транспортные перевозки его творческой и технической команды, включая оборудование, недоступны", - сказал Ратников.

По словам Ратникова, на сегодняшний день существует лишь один путь для того, чтобы организовать стадионное шоу Уэста в России - привезти самого артиста, но собрать творческую и техническую команды на месте.

"Но на это потребуется довольно много времени. Даже если все сделать удаленно, а собрать шоу здесь, то на это уйдет около месяца, чтобы все отрепетировать. Потребуется месяц ежедневных репетиций на какой-то площадке - это очень дорого. Точно так же, как и сам приезд Уэста - это очень дорого", - добавил он.

По мнению Ратникова, единственная причина, которая может заставить Уэста посетить Россию сегодня - это деньги.