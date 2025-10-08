https://ria.ru/20251008/rossiya-2047165593.html
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI - РИА Новости, 08.10.2025
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI
На сегодняшний день технически невозможно привезти большое стадионное шоу американского рэпера Канье Уэста в Россию, заявил РИА Новости гендиректор концертного... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:16:00+03:00
2025-10-08T23:16:00+03:00
2025-10-08T23:16:00+03:00
шоубиз
россия
канье уэст
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_f6e3a1172e90d083933f048387df80c5.jpg
https://ria.ru/20250220/uest-2000528017.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827645296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_59c40d08dd4d5dfdd6069dda93ae70d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канье уэст, в мире
Шоубиз, Россия, Канье Уэст, В мире
Шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию, заявили в TCI
Генпродюсер Ратников: шоу Канье Уэста сегодня невозможно привезти в Россию
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На сегодняшний день технически невозможно привезти большое стадионное шоу американского рэпера Канье Уэста в Россию, заявил РИА Новости гендиректор концертного агентства TCI и генпродюсер театра "Одеон" Эдуард Ратников.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что концерт Уэста
состоится 8 декабря в московских "Лужниках". После Telegram-канал Mash опроверг эту информацию, отметив, что артист не желателен для появления в России
.
"Это, скорее всего, чьи-то фантазии. Невозможно привезти большое стадионное шоу Канье Уэста, потому что таможенные посты не работают, транспортные перевозки его творческой и технической команды, включая оборудование, недоступны", - сказал Ратников.
По словам Ратникова, на сегодняшний день существует лишь один путь для того, чтобы организовать стадионное шоу Уэста в России - привезти самого артиста, но собрать творческую и техническую команды на месте.
"Но на это потребуется довольно много времени. Даже если все сделать удаленно, а собрать шоу здесь, то на это уйдет около месяца, чтобы все отрепетировать. Потребуется месяц ежедневных репетиций на какой-то площадке - это очень дорого. Точно так же, как и сам приезд Уэста - это очень дорого", - добавил он.
По мнению Ратникова, единственная причина, которая может заставить Уэста посетить Россию сегодня - это деньги.
"А если этот эксцентричный артист не прилетит по какой-то причине, то невозвратные расходы не защищены ничем, потому что неизвестно, в какой юрисдикции с ним потом устраивать разборки. Любое коммерческое мероприятие с Канье Уэстом – это выстрел себе в ногу", - подчеркнул он.