Память героев КНДР увековечат на Курской земле, заявил Хинштейн
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 08.10.2025
Память героев КНДР увековечат на Курской земле, заявил Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что КНДР для региона - братская страна, так как ее военные активно помогали освобождать приграничье от... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
кндр (северная корея)
курская область
россия
александр хинштейн
дмитрий медведев
единая россия
Память героев КНДР увековечат на Курской земле, заявил Хинштейн

Братская страна. Хинштейн рассказал об увековечении памяти для героев из КНДР

КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что КНДР для региона - братская страна, так как ее военные активно помогали освобождать приграничье от врага, их память будет увековечена на Курской земле.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прилетел в КНДР, где примет участие в торжествах по случаю годовщины создания Трудовой партии Кореи (ТПК), которая отмечается 10 октября.
"В составе делегации, возглавляемой Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вылетаю в Пхеньян, в КНДР, для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию трудовой партии Кореи", - сообщил Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что впереди предстоит много встреч.
"Для Курской области КНДР сегодня - это по-настоящему братская страна. Воины народной армии Кореи активно участвовали в освобождении нашего региона. Сегодня группировки разминирования очищают землю, готовятся к восстановлению наших мирных объектов. Обязательно увековечим память героев КНДР на нашей земле", - добавил он.
Трудовая партия Кореи - правящая партия в Корейской Народно-Демократической Республике. Датой образования партии считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи. До 1946 года она называлась Коммунистической партией Кореи.
Специальная военная операция на Украине
 
 
