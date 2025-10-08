Память героев КНДР увековечат на Курской земле, заявил Хинштейн

КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что КНДР для региона - братская страна, так как ее военные активно помогали освобождать приграничье от врага, их память будет увековечена на Курской земле.

"В составе делегации, возглавляемой Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вылетаю в Пхеньян , в КНДР, для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию трудовой партии Кореи", - сообщил Хинштейн в Telegram-канале.

Он добавил, что впереди предстоит много встреч.

"Для Курской области КНДР сегодня - это по-настоящему братская страна. Воины народной армии Кореи активно участвовали в освобождении нашего региона. Сегодня группировки разминирования очищают землю, готовятся к восстановлению наших мирных объектов. Обязательно увековечим память героев КНДР на нашей земле", - добавил он.