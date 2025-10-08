Умер шекспировед Алексей Бартошевич

Рейтинг@Mail.ru
Культура
Культура
 
22:06 08.10.2025 (обновлено: 22:11 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047160656.html
Специалист по творчеству Уильяма Шекспира, театровед и заслуженный деятель науки РФ Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАлексей Бартошевич
Алексей Бартошевич. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалист по творчеству Уильяма Шекспира, театровед и заслуженный деятель науки РФ Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
"Алексей Вадимович умер", - подтвердил Заславский ранее опубликованное им в своем Telegram-канале сообщение о смерти Бартошевича.
Бартошевич - известный российский театровед, крупнейший шекспировед, историк зарубежного театра и выдающийся педагог. Он родился в 1939 году в Москве, окончил ГИТИС в 1961 году. На протяжении 60 лет он вел преподавательскую деятельность в стенах родного театроведческого факультета. Бартошевич сначала занимался изучением творчества Шекспира, а затем сосредоточился на исследовании постановок пьес Шекспира в английском театре. Он написал учебники по истории театра и книг "Шекспир. Англия. XX век", "Для кого написан "Гамлет": Шекспир в театре. XIX, XX, XXI…" и других.
 
