Умер шекспировед Алексей Бартошевич

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалист по творчеству Уильяма Шекспира, театровед и заслуженный деятель науки РФ Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
"Алексей Вадимович умер", - подтвердил Заславский ранее опубликованное им в своем Telegram-канале сообщение о смерти Бартошевича.
Бартошевич - известный российский театровед, крупнейший шекспировед, историк зарубежного театра и выдающийся педагог. Он родился в 1939 году в Москве, окончил ГИТИС в 1961 году. На протяжении 60 лет он вел преподавательскую деятельность в стенах родного театроведческого факультета. Бартошевич сначала занимался изучением творчества Шекспира, а затем сосредоточился на исследовании постановок пьес Шекспира в английском театре. Он написал учебники по истории театра и книг "Шекспир. Англия. XX век", "Для кого написан "Гамлет": Шекспир в театре. XIX, XX, XXI…" и других.