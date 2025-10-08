https://ria.ru/20251008/rossiya-2047159817.html
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей - РИА Новости, 08.10.2025
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей
Подросток без прав сбил на багги двух четырехлетних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу в подмосковном поселке Красково,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T22:01:00+03:00
2025-10-08T22:01:00+03:00
2025-10-08T22:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
карл маркс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047161345_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a2423f67f99c141ba9d300d1e95f1f6.jpg
https://ria.ru/20250619/balashiha-2024026014.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047161345_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7303af95eed4f698964c9e9cdec33f7e.jpg
В подмосковных Люберцах багги сбил двух 4-летних детей
В подмосковных Люберцах багги сбил двух 4-летних детей
2025-10-08T22:01
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), карл маркс
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Карл Маркс
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух четырехлетних мальчиков