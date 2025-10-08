В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подросток без прав сбил на багги двух четырехлетних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу в подмосковном поселке Красково, им оказывается медицинская помощь, сообщила прокуратура Московской области.