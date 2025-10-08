Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 08.10.2025 (обновлено: 22:19 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047159817.html
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей - РИА Новости, 08.10.2025
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей
Подросток без прав сбил на багги двух четырехлетних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу в подмосковном поселке Красково,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T22:01:00+03:00
2025-10-08T22:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
карл маркс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047161345_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a2423f67f99c141ba9d300d1e95f1f6.jpg
https://ria.ru/20250619/balashiha-2024026014.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В подмосковных Люберцах багги сбил двух 4-летних детей
В подмосковных Люберцах багги сбил двух 4-летних детей
2025-10-08T22:01
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047161345_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7303af95eed4f698964c9e9cdec33f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), карл маркс
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Карл Маркс
В Подмосковье подросток без прав сбил двух четырехлетних детей

В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух четырехлетних мальчиков

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подросток без прав сбил на багги двух четырехлетних мальчиков, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу в подмосковном поселке Красково, им оказывается медицинская помощь, сообщила прокуратура Московской области.
"По предварительной информации, сегодня вечером на улице Карла Маркса в посёлке Красково 17-летний юноша, находясь за рулем багги, не имеющий права на управление транспортным средством, совершил наезд на двух детей, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали два четырехлетних мальчика, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту.
На месте ДТП в Балашихе. 18 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика
19 июня, 19:05
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Карл Маркс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала