В Донецке открылась выставка, посвященная операциям "Поток"

"Мы представили выставку, посвященную трём уникальным и легендарным операциям. "Поток 1 – Авдеевка", "Поток 2 – Торецк" и "Поток 3 – Курская операция Суджа". Здесь находится личный состав, непосредственные участники всех событий. Мы рассказали про уникальность, про подготовку данной операции… Хвала русскому солдату и его подвигам. Мы гордимся своим командиром, своими боевыми товарищами, которые находятся рядом, плечом к плечу", - рассказал РИА Новости заместитель командира бригады "Ветераны" с позывным "Политик".