В Донецке открылась выставка, посвященная операциям "Поток"
В Донецке открылась выставка, посвященная операциям "Поток"
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Выставка, посвященная трем военным операциям ВС РФ "Поток" по освобождению захваченной ВСУ Авдеевки, Торецка в ДНР и курской Суджи, открылась в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятие пригласили участников военных операций. Они подробно рассказали о подготовке и их проведении, а также о тактическом значении действий солдат РФ
в ходе выполнения операций.
"Мы представили выставку, посвященную трём уникальным и легендарным операциям. "Поток 1 – Авдеевка", "Поток 2 – Торецк" и "Поток 3 – Курская операция Суджа". Здесь находится личный состав, непосредственные участники всех событий. Мы рассказали про уникальность, про подготовку данной операции… Хвала русскому солдату и его подвигам. Мы гордимся своим командиром, своими боевыми товарищами, которые находятся рядом, плечом к плечу", - рассказал РИА Новости заместитель командира бригады "Ветераны" с позывным "Политик".
По его словам, проведение данных операций помогли сохранить большое количество жизней российских солдат. Сами же операции будут внесены в учебники истории Российской Федерации.
Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа
и практически всей части Курской области
, захваченной боевиками ВСУ
. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ
, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии
совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.