МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание в России.

На 2025 год квота на временное проживание составляла 5,5 тысячи разрешений, резерв квоты — 1650.

РВП выдается на три года. Оно позволяет иностранцам легально работать в России. Разрешение нельзя продлить после истечения срока действия — нужно либо оформить вид на жительство, либо покинуть страну.