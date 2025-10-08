Рейтинг@Mail.ru
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание
21:40 08.10.2025 (обновлено: 22:14 08.10.2025)
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание в России.
«
"Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам России согласно приложению", — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Также установлен резерв квоты — 1140 разрешений.
На 2025 год квота на временное проживание составляла 5,5 тысячи разрешений, резерв квоты — 1650.
РВП выдается на три года. Оно позволяет иностранцам легально работать в России. Разрешение нельзя продлить после истечения срока действия — нужно либо оформить вид на жительство, либо покинуть страну.
Заголовок открываемого материала