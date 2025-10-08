https://ria.ru/20251008/rossiya-2047157015.html
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание - РИА Новости, 08.10.2025
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание в России. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:40:00+03:00
2025-10-08T21:40:00+03:00
2025-10-08T22:14:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
https://ria.ru/20251006/sud-2046663997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание
Квоту на временное проживание иностранцев сократили. Мишустин подписал документ
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Правительство сократило квоту для иностранцев на временное проживание в России.
«
"Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам России согласно приложению", — говорится в распоряжении
, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Также установлен резерв квоты — 1140 разрешений.
На 2025 год квота на временное проживание составляла 5,5 тысячи разрешений, резерв квоты — 1650.
РВП выдается на три года. Оно позволяет иностранцам легально работать в России. Разрешение нельзя продлить после истечения срока действия — нужно либо оформить вид на жительство, либо покинуть страну.