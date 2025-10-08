https://ria.ru/20251008/rossiya-2047152937.html
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области - РИА Новости, 08.10.2025
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
Александр Цыбульский, который в среду вновь вступил в должность губернатора Архангельской области, поблагодарил жителей за поддержку и пообещал делать все,...
архангельская область
россия
арктика
александр цыбульский
архангельская область
россия
арктика
АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Александр Цыбульский, который в среду вновь вступил в должность губернатора Архангельской области, поблагодарил жителей за поддержку и пообещал делать все, чтобы регион развивался, оставаясь верным своим корням.
"Сегодня я вновь вступил в должность губернатора Архангельской области
. Это день большой личной ответственности — перед людьми, перед регионом, перед страной", - написал Цыбульский
в своем Telegram-канале
и поблагодарил жителей Архангельской области за доверие и поддержку, за веру "в силу нашего единства и в будущее Поморья".
Глава региона отметил, что сегодня наступило время больших испытаний, но и больших смыслов, поскольку Россия
проходит путь укрепления, становления, осознания своих сил.
По мнению Цыбульского, Архангельская область всегда была опорой страны, и сегодня она подтверждает этот статус делом: предприятия региона работают на промышленный и технологический суверенитет России, обеспечивают развитие Арктики
, Северного морского пути, создают рабочие места и новые возможности.
"Впереди — ещё больше задач: развитие экономики, повышение качества жизни, обновление инфраструктуры, сохранение культуры и исторической памяти… Я обещаю продолжать делать всё, чтобы Архангельская область уверенно шла вперёд, оставаясь верной своим корням, своим людям и своей духовной высоте", - отметил глава региона.
Цыбульский выиграл губернаторские выборы с результатом 67,32%. С 3 апреля 2020 он года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области, до этого 2,5 года руководил Ненецким автономным округом
.