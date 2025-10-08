Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Александр Цыбульский, который в среду вновь вступил в должность губернатора Архангельской области, поблагодарил жителей за поддержку и пообещал делать все, чтобы регион развивался, оставаясь верным своим корням.

"Впереди — ещё больше задач: развитие экономики, повышение качества жизни, обновление инфраструктуры, сохранение культуры и исторической памяти… Я обещаю продолжать делать всё, чтобы Архангельская область уверенно шла вперёд, оставаясь верной своим корням, своим людям и своей духовной высоте", - отметил глава региона.