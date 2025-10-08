Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, прилетела в Москву - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 08.10.2025 (обновлено: 20:38 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047145860.html
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, прилетела в Москву
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, прилетела в Москву - РИА Новости, 08.10.2025
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, прилетела в Москву
Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T20:32:00+03:00
2025-10-08T20:38:00+03:00
бангкок
россия
таиланд
шереметьево (аэропорт)
в мире
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047146481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6cd1416744b44e5626004bbe8e801c7.jpg
https://ria.ru/20250521/rossiyanin-2018353842.html
бангкок
россия
таиланд
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращение жительницы Читы, освобожденной из трудового рабства в Мьянме
Жительница Читы, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, вернулась в Россию, передает корреспондент РИА Новости
2025-10-08T20:32
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047146481_313:0:1753:1080_1920x0_80_0_0_171338c6373034b1b4c4089561baa956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангкок, россия, таиланд, шереметьево (аэропорт), в мире, мьянма
Бангкок, Россия, Таиланд, Шереметьево (аэропорт), В мире, Мьянма
Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, прилетела в Москву

Освобожденная из мошеннического колл-центра россиянка прилетела в Москву

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в пограничной с Таиландом зоне Мьянмы, прилетела в Москву, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Россиянка вылетела из Бангкока в 09.13 по московскому времени, она прибыла в среду в терминал С аэропорта "Шереметьево".
Посольство РФ в Таиланде во вторник сообщило, что гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Была организована ее передача на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок для вылета на родину.
Дипмиссия также сообщала, что, по имеющейся информации, в ряде стран Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть, которая осуществляет вербовку иностранных граждан, в том числе граждан России, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после прохождения "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россиянина освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
21 мая, 22:12
 
БангкокРоссияТаиландШереметьево (аэропорт)В миреМьянма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала