Россиянка, освобожденная из трудового рабства в Мьянме, прилетела в Москву

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская гражданка Дашима Очирнимаева, освобожденная совместными усилиями посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннического колл-центра в пограничной с Таиландом зоне Мьянмы, прилетела в Москву, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Россиянка вылетела из Бангкока в 09.13 по московскому времени, она прибыла в среду в терминал С аэропорта "Шереметьево".

Посольство РФ в Таиланде во вторник сообщило, что гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, освобождена и передана российским дипломатам. Была организована ее передача на таиландскую сторону с дальнейшим сопровождением в Бангкок для вылета на родину.