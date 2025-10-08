Рейтинг@Mail.ru
Теплоснабжающие организации Ростова-на-Дону готовы к отопительному сезону - РИА Новости, 08.10.2025
20:14 08.10.2025
Теплоснабжающие организации Ростова-на-Дону готовы к отопительному сезону
Теплоснабжающие организации Ростова-на-Дону готовы к отопительному сезону
жкх
ростов-на-дону
александр скрябин
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
лукойл
ростов-на-дону
жкх, ростов-на-дону, александр скрябин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), лукойл
ЖКХ, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ЛУКОЙЛ
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Основные теплоснабжающие организации Ростова-на-Дону готовы к отопительному сезону, сообщил глава заместитель главы администрации города по ЖКХ Станислав Марченко.
Тема подготовки города к отопительному периоду стала ключевой на расширенном планерном совещании в администрации города. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подчеркнул, что вопрос своевременного запуска отопления волнует жителей и сейчас это - первостепенная задача. Во время выступления Марченко отметил, что город готовился к зиме все лето, и сейчас эта работа находится на завершающей стадии.
"На сегодняшний день, в рамках подготовки к отопительному периоду наши основные поставщики тепла - АО "Теплокоммунэнерго" и ООО "Ростовские тепловые сети" - выполнили все регламентные работы, готовы все котельные, все 600 объектов социальной сферы городского и областного подчинения, а из 4 835 многоквартирных домов с центральным отоплением подготовлены уже 4 746 или 99%", - сказал Марченко.
Согласно правилам, отопительный период должен стартовать не позднее 5 дней, в течение которых среднесуточная уличная температура не превышает 8 градусов. Пока такие погодные условия не наступили. Теплоснабжающие организации планируют начать запуск отопления с 15 октября.
Поскольку администрация устранила все замечания Ростехнадзора, которые накопились за последние три года, замглавы города выразил уверенность, что в этом году у Ростова-на-Дону есть шансы получить положительную оценку ведомства и паспорт готовности, который не удавалось получить на протяжении последних нескольких лет.
Отдельно рассматривалась ситуация с бесхозными сетями в городе. На сегодняшний день, по данным горадминистрации, 125 участков тепловых сетей уже переданы ресурсоснабжающей организации, 60 находятся в работе, заключен договор с АО "Теплокоммунэнерго".
"К "Лукойлу" больше всего вопросов. У вас очень маленькая инвестпрограмма. Всего два объекта свыше 1 километра в этом году. Старение сетей идет значительно большим темпом. Вроде выглядит и неплохо, что вы выполнили, но этого недостаточно. Ситуация не улучшается", - отметил Скрябин.
По итогам совещания он поручил в ближайшее время выполнить все намеченные планы по подготовке к зиме, чтобы своевременно подключить потребителей к теплу после того, как будет подписано постановление о старте отопительного сезона.
 
ЖКХРостов-на-ДонуАлександр СкрябинФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЛУКОЙЛ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
