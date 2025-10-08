РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Основные теплоснабжающие организации Ростова-на-Дону готовы к отопительному сезону, сообщил глава заместитель главы администрации города по ЖКХ Станислав Марченко.

Тема подготовки города к отопительному периоду стала ключевой на расширенном планерном совещании в администрации города. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин подчеркнул, что вопрос своевременного запуска отопления волнует жителей и сейчас это - первостепенная задача. Во время выступления Марченко отметил, что город готовился к зиме все лето, и сейчас эта работа находится на завершающей стадии.

"На сегодняшний день, в рамках подготовки к отопительному периоду наши основные поставщики тепла - АО "Теплокоммунэнерго" и ООО "Ростовские тепловые сети" - выполнили все регламентные работы, готовы все котельные, все 600 объектов социальной сферы городского и областного подчинения, а из 4 835 многоквартирных домов с центральным отоплением подготовлены уже 4 746 или 99%", - сказал Марченко.

Согласно правилам, отопительный период должен стартовать не позднее 5 дней, в течение которых среднесуточная уличная температура не превышает 8 градусов. Пока такие погодные условия не наступили. Теплоснабжающие организации планируют начать запуск отопления с 15 октября.

Поскольку администрация устранила все замечания Ростехнадзора , которые накопились за последние три года, замглавы города выразил уверенность, что в этом году у Ростова-на-Дону есть шансы получить положительную оценку ведомства и паспорт готовности, который не удавалось получить на протяжении последних нескольких лет.

Отдельно рассматривалась ситуация с бесхозными сетями в городе. На сегодняшний день, по данным горадминистрации, 125 участков тепловых сетей уже переданы ресурсоснабжающей организации, 60 находятся в работе, заключен договор с АО "Теплокоммунэнерго".

"К " Лукойлу " больше всего вопросов. У вас очень маленькая инвестпрограмма. Всего два объекта свыше 1 километра в этом году. Старение сетей идет значительно большим темпом. Вроде выглядит и неплохо, что вы выполнили, но этого недостаточно. Ситуация не улучшается", - отметил Скрябин.