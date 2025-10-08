Рейтинг@Mail.ru
Представитель Госдепа приехал в Москву для консультаций по работе посольств - РИА Новости, 08.10.2025
20:08 08.10.2025 (обновлено: 21:04 08.10.2025)
Представитель Госдепа приехал в Москву для консультаций по работе посольств
Представитель Госдепа приехал в Москву для консультаций по работе посольств
Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл в Москву для консультаций по работе посольств. РИА Новости, 08.10.2025
Представитель Госдепа приехал в Москву для консультаций по работе посольств

Флаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл в Москву для консультаций по работе посольств.
«

"Господин Андреоли находится с визитом в Москве для проведения плановых консультаций с дипломатами американского посольства. У него также состоялись некоторые другие ограниченные контакты, включая встречи в Министерстве иностранных дел для обсуждения вопросов работы посольств в обеих странах", — заявили РИА Новости в диппредставительстве США.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя текущую ситуацию в налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном, отметил, что российские дипломаты исправно делают свою работу.
В апреле в Стамбуле прошел второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств России и США. Стороны договорились содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий.
Даты и места проведения очередного раунда между Россией и США по двусторонним раздражителям пока нет.
