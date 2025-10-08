https://ria.ru/20251008/rossiya-2047143923.html
Представитель Госдепа приехал в Москву для консультаций по работе посольств
Директор офиса по России Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл в Москву для консультаций по работе посольств. РИА Новости, 08.10.2025
